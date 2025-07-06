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В Україні є єдиний стадіон у світі, який вже 40 років чекає першого матчу (фото, відео)

Автор
Галина Михайлова
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Стадіон ще проглядається, коли на деревах немає листя
Стадіон ще проглядається, коли на деревах немає листя. Фото Колаж "Телеграфу"

Стадіон з трибунами на 5 тисяч людей мав стати гордістю міста

Наступного року — 40 роковини Чорнобильської трагедії, через яку ціле місто стало пусткою. Однак є там і надзвичайне, особливе місце — йдучи серед лісу можна раптово натрапити на трибуни. Це стадіон "Авангард" — єдиний в світі стадіон, який був збудований, але так і не прийняв жодного матчу.

Стадіон мав стати головним у місті та бути домашньою ареною місцевого футбольного клубу "Будівельник". Перший матч якраз мали зіграти 26 квітня, а офіційне відкриття було заплановане на 1 травня 1986 року. Футболісти до останнього не знали — чи відбудеться матч, який змогли зіграти символічно, за 30 років після трагедії, розповів журналіст Сергій Пейчев.

Стадіон фактично закрився так і не відкрившись. Головна трибуна мала вміщувати 5 тисяч людей. Коли листя на деревах немає, бігові доріжки ще можна розгледіти, зараз же залишки стадіону вкриті зеленню.

Стадіон Авангард у Прип'яті
Головна трибуна виринає просто серед лісу
Стадіон Авангард у Прип'яті, головна трибуна
Головна трибуна мала вміщувати 5 тисяч глядачів
Стадіон Авангард у Прип'яті, трибуни
Залишки лавок на стадіоні

Першим офіційним поєдинком повинен був стати матч місцевого "Будівельника" проти "Шахтаря" з Олександрії 9 травня 1986 року в рамках Чемпіонату УРСР серед КФК.

Стадіон Авангард у Прип'яті у 1986 році
Так стадіон виглядав у 1986 році

Раніше "Телеграф" розповідав про Лису Гору у Києві. В цьому місці міфологія тісно переплетена з історією та красою природи.

Теги:
#Футбол #Чорнобиль #Прип'ять