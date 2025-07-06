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В Украине есть единственный стадион в мире, который уже 40 лет ждет первого матча (фото, видео)

Автор
Галина Михайлова
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Стадион еще просматривается, когда на деревьях нет листвы
Стадион еще просматривается, когда на деревьях нет листвы. Фото Коллаж "Телеграфа"

Стадион с трибунами на 5 тысяч человек должен стать гордостью города

В следующем году — 40 годовщина Чернобыльской трагедии, из-за которой целый город стал пустырем. Однако есть там и чрезвычайное, особое место — идя среди леса можно внезапно наткнуться на трибуны. Это стадион "Авангард" – единственный в мире стадион, который был построен, но так и не принял ни одного матча.

Стадион должен стать главным в городе и быть домашней ареной местного футбольного клуба "Строитель". Первый матч как раз должен был сыграть 26 апреля, а официальное открытие было запланировано на 1 мая 1986 года. Футболисты до последнего не знали — состоится ли матч, который смогли сыграть символически, через 30 лет после трагедии, рассказал журналист Сергей Пейчев.

Стадион фактически закрылся так и не открывшись. Главная трибуна должна была вмещать 5 тысяч человек. Когда листьев на деревьях нет, беговые дорожки можно разглядеть, сейчас же остатки стадиона покрыты зеленью.

Стадион Авангард в Припяти
Главная трибуна выныривает прямо среди леса
Стадион Авангард в Припяти, главная трибуна
Главная трибуна должна была вмещать 5 тысяч зрителей
Стадион Авангард в Припяти, трибуны
Остатки скамеек на стадионе

Первым официальным поединком должен был стать матч местного "Стоителя" против "Шахтера" из Александрии 9 мая 1986 года в рамках Чемпионата УССР среди КФК.

Стадион Авангард в Припяти в 1986 году
Так стадион выглядел в 1986 году

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#Футбол #Чернобыль #Припять