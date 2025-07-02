Під Києвом рибалка самотужки наловив майже 100 кг риби: тепер у нього проблеми (фото)

Порибалив майже на 1000 доларів – на Київщині екологи оштрафували занадто удачливого риболова

Державні інспектори Державної екологічної інспекції Столичного округу нещодавно натрапили на серйозне порушення правил рибальства на Київському водосховищі. 27 червня вони виявили рибалку, який значно перевищив дозволені норми вилову риби.

Як повідомили в інспекції, поблизу села Ровжі Вишгородського району порушник виловив 17 європейських сомів загальною вагою 71 кілограм. Це у шість разів перевищує встановлену норму — згідно з правилами любительського рибальства, дозволено виловлювати лише 3 кілограми риби та один трофейний екземпляр на добу. Такі дії порушують закон про охорону тваринного світу та правила любительського рибальства, які покликані захищати водні ресурси та підтримувати баланс у природі.

Незаконний вилов риби

Незаконний вилов риби

Правові наслідки

За цей "улов" на рибалку склали адміністративний протокол, а розмір збитків, які він завдав природі, оцінили у понад 46 тисяч гривень — саме на таку суму порушник знищив водні біоресурси.

Справу передано до суду, де порушнику загрожують серйозні штрафні санкції відповідно до законодавства про охорону тваринного світу. Адже подібні порушення завдають серйозної шкоди водним екосистемам. Перевищення норм вилову порушує природний баланс у водоймах і може призвести до зменшення популяцій риби. Європейський сом є особливо цінним видом, і його масовий вилов негативно впливає на біорізноманіття Київського водосховища.

Раніше "Телеграф" розповідав, що величезного коропа на 20+ кг упіймали в озері під Києвом. Отримати великий улов вдалося юному рибалці на ім'я Ярослав.