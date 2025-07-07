Жах за 1200 гривень: українка показала на відео, в яке жіноче купе потрапила

Думки користувачів у мережі розділились

"Укрзалізниця" не раз потрапляла у скандали та курйози, однак цього разу пасажирів обурили жіночі купе на напрямку Запоріжжя-Ясіня. Адже квитки на них коштують дорожче, але додаткового комфорту не було.

Про це повідомила одна з пасажирок, опублікувавши відповідне відео у Тік Ток. За її словами, ця поїздка коштувала 1200 грн.

Пасажирка у відео скаржиться на те, що вартість квитка не відповідала якості купе. Адже "Укрзалізниця" сама запевняє, що ціна у жіночі вагони вища, адже вони нові. Однак на відео видно, що цього разу вагон був не новий. Окрім того, жінка додала, що на весь вагон у спеку відчинялось всього три вікна і усю поїздку не було чим дихати.

Також під час подорожі зламався туалет і його прийшов лагодити черговий сантехнік. На відео це не вказано, просто показано, що в жіночому купе — чоловік та купа дітей. Однак в коментарях авторка додала, що це просто сантехнік, який три години лагодив туалет.

Загалом, пасажирка скаржилась на відсутність кондиціонерів, старі вагони, проблеми з туалетом та купу дітей. Зауважимо, що УЗ дозволяє купувати у жіночі купе квитки для дітей. Однак хлопчики мають вікові обмеження — до 5 років. Система автоматично не пропустить покупку білета у жіночі купе для чоловіка. У коментарях же думка користувачів розділилась, адже дехто не зрозумів суті відео і чому жінка невдоволена.

Зауважимо, що наразі жіночі купе мають 15 поїздів, а з початку липня — додатково ще 3 напрямки. Зазвичай такі купе курсують на довгих рейсах з одного кінця України до іншого, наприклад, Львів-Запоріжжя.

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