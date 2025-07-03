Як купити квитки на поїзд, коли всі розкуплені: маловідомий лайфхак

Скористайтесь цим методом, коли квитки розкупили

Проблему з пошуком квитків на поїзди, особливо на популярні маршрути, знають усі українці. Квитки на багато напрямків розкуповують миттєво — буквально протягом кількох хвилин після початку продажу.

"Укрзалізниця" встановила різні терміни для відкриття продажу квитків залежно від типу поїзда. Втім, скористатися автоматичним викупом у додатку компанії можна навіть тоді, коли здається, що всі місця зайняті. Але для цього треба орієнтуватись, коли відкривається продаж квитків.

Коли починається продаж квитків

На регіональні поїзди квитки можна купити за 10 днів до дати відправлення. Такі ж терміни діють для Павлоградського, Краматорського, Херсонського, Миколаївського та Сумського напрямків.

На інші поїзди внутрішнього сполучення продаж відкривається за 20 днів до дати поїздки. Квитки на приміські поїзди можна придбати тільки в день відправлення в касах вокзалів.

Для міжнародних маршрутів терміни відрізняються: на польський напрямок (з 9 ранку), словацький, австрійський та угорський напрямки (з 8 ранку) квитки продають за 20 днів. Молдовський напрямок має найдовший термін — за 30 днів до поїздки.

Як працюють автоматичний викуп та сповіщення

Найефективніший спосіб отримати квиток на розпроданий поїзд — використати функцію "Автоматичний викуп квитка" в офіційному додатку Укрзалізниці. Ця опція дозволяє автоматично купити квиток, якщо хтось його здасть.

Система працює цілодобово та відстежує появу вільних місць. Користувачу потрібно лише налаштувати параметри пошуку та чекати на результат.

Додатково варто активувати push-сповіщення в мобільному додатку. Вони повідомлять про появу квитків або відкриття продажу на потрібний маршрут.

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