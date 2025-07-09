Не тільки вентилятор. Таке диво техніки в СРСР під час спеки хотіли всі (фото)

У СРСР створили мультигаджет, який і зараз дивує функціональністю

Багато побутових приладів СРСР копіювала в західних країнах. Однак були й свої, цікаві розробки. Уявіть собі прилад, який одночасно міг охолодити в спеку, прибрати крихти з дивану і підсвітити дорогу до туалету в сільському будинку. Такий пристрій "Супутник ВПЛ" (вентилятор, пилосос і ліхтар) в Радянському союзі виробляли ще до появи класичних мультифункціональних пристроїв.

При продажі в СРСР коштував такий гаджет 5 рублів. Наразі ж за нього просять понад 2,1 тисячі гривень. В комплект входять корпус з ліхтариком, насадка для вентилятора, насадка для пилососу. Все це вміщене в компактний пластиковий корпус кольору бордо з кремовими акцентами. Для живлення потрібні елементи 373 Марс, що в комплект не входять. Застосовуються такі батарейки й зараз і мають тип D.

Дві насадки: вентилятор та мініпилосос

Виробили такий гаджет в Дніпропетровську в березні 1986 року. Автор оголошення зазначає, що пристрій не має дефектів. Виробники сподівались, що пристрій буде актуальний у поїздках за місто чи відрядженнях. Пилосос мав допомогти привести одяг до ладу, ліхтарик освітили намет, а вентилятор — долати спеку.

Супутник ВПЛ живився двома великими батарейками

Ліхтар та вентилятор вмикались перемикачем

До приладу є інструкція

Раніше "Телеграф" розповідав, що як в Радянському союзі долали спеку. Не тільки пляжі, морозиво та газована вода з автомата ставали у пригоді, а й кмітливість.