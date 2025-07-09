Не только вентилятор. Такое чудо техники в СССР во время жары хотели все (фото)

В СССР создали мультигаджет, который и сейчас удивляет функциональности

Многие бытовые приборы СССР копировали в западных странах. Однако были и свои интересные разработки. Представьте себе прибор, который одновременно мог охладить в жару, убрать крошки из дивана и подсветить дорогу в туалет в деревенском доме. Такое устройство "Спутник ВПФ" (вентилятор, пылесос и фонарь) в Советском союзе производилось еще до появления классических мультифункциональных устройств.

При продаже в СССР стоил такой гаджет в 5 рублей. Сейчас за него просят более 2,1 тысячи гривен. В комплект входят корпус с фонарем, насадка для вентилятора, насадка для пылесоса. Всё это помещено в компактный пластиковый корпус цвета бордо с кремовыми акцентами. Для питания нужны элементы 373 Марс, не входящие в комплект. Используются такие батарейки и сейчас и имеют тип D.

Две насадки: вентилятор и минипылесос

Выработали такой гаджет в Днепропетровске в марте 1986 года. Автор объявления отмечает, что у устройства нет дефектов. Производители надеялись, что устройство будет актуально в поездках за город или командировках. Пылесос должен помочь привести одежду в строй, фонарик осветили палатку, а вентилятор — преодолевать жару.

Спутник ВПФ питался двумя большими батарейками

Фонарь и вентилятор включались переключателем

К прибору есть инструкция

Ранее "Телеграф" рассказывал, что как в Советском союзе одолевали жару. Не только пляжи, мороженое и газировка из автомата пригодились, но и сообразительность.