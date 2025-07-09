Ховав її від публіки і таємно одружився: як виглядає дружина головного пародиста Зеленського з "Кварталу"

Гуморист до весілля був у стосунках чотири роки

Зірка студії "Квартал 95" Юрій Великий, який пародіює Володимира Зеленського та інших політиків, намагається не говорити про особисте життя. Минулого року стало відомо, що Юрій залишив ряди холостяків та вперше представив публіці свою обраницю Аліну.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, як виглядає дружина зірки "Кварталу" і що про неї відомо. Ми дізналися деякі подробиці.

Як виглядає дружина Юрія Великого з "Кварталу 95"

45-річний український актор Юрій Великий, який приєднався до студії "Кварталу 95" у 2019 році, тривалий час не афішував подробиць особистого життя. Відомо, що пародист має дочку Катерину від попередніх стосунків. У 2019 році дівчинка пішла в перший клас.

Юрій Великий разом із дочкою

Вперше свою обраницю Аліну пародист представив публіці 2024 року. У програмі "Ближче до зірок" Юрій зізнався, що таємно одружився. Вони з Аліною до весілля зустрічалися чотири гори, а офіційно свої стосунки зареєстрували 27 липня.

Юрій Великий представив свою дружину публіці у 2024 році

Аліна розповіла, що за цей період їхня пара пройшла безліч випробувань. Але їм вдалося пройти це разом та зміцнити свої стосунки.

"Я не можу сказати, що я чекала, ми просто йшли до цього. І так обставини складалися, що наші стосунки випробовувалися: то карантин, то війна, то ще якісь події, але я рада, що прийшла разом із Юрком до цього", — зазначила дружина Великого.

Як виглядає дружина Юрія Великого

У своїх соціальних мережах головний пародист Володимира Зеленського свою обраницю не афішує. Що стосується Аліни, то вона має профіль у Facebook, але доступ до нього вона обмежила.

Аліна Велика

Завдяки її сторінці вдалося дізнатися, що дівчина родом із Тернополя, але живе у Києві, де закінчила менеджмент шоубізнесу у КНУКіІ/ Київський національний університет культури та мистецтв. Там же Аліна закінчила й акторські курси.

Дружина пародиста Юрія Великого веде закритий спосіб життя

Під час свого публічного виходу дружина Великого розповіла, що намагається завжди відвідувати концерти коханого, щоб його підтримати.

"Дуже хотілося бути корисною десь поруч, підтримати", — зазначила Аліна.

Юрій Великий часто пародує Володимира Зеленського

"Телеграф" писав раніше, як виглядає дружина зірки "Кварталу 95" Крапова. Вона ревнувала чоловіка до Зеленського й уникала публічності.