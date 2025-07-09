Прятал ее от публики и тайно женился: как выглядит супруга главного пародиста Зеленского из "Квартала"

Юморист до свадьбы был в отношениях четыре года

Звезда студии "Квартал 95" Юрий Великий, который пародирует Владимира Зеленского и других политиков, старается не распространяться о личной жизни. В прошлом году стало известно, что Юрий покинул ряды холостяков и впервые представил публике свою избранницу Алину.

"Телеграф" решил выяснить, как выглядит жена звезды "Квартала" и что о ней известно. Мы узнали некоторые подробности.

Как выглядит жена Юрия Великого из "Квартала 95"

45-летний украинский актер Юрий Великий, который присоединился к студии "Квартала 95" в 2019 году, долгое время не афишировал подробностей личной жизни. Известно, что у пародиста есть дочь Екатерина от предыдущих отношений. В 2019 году девочка пошла в первый класс.

Юрий Великий вместе с дочерью

Впервые свою избранницу Алину пародист представил публике в 2024 году. В программе "Ближе к звездам" Юрий признался, что тайно женился. Они с Алиной до свадьбы встречались четыре года, а официально свои отношения зарегистрировали 27 июля.

Юрий Великий представил свою жену публике в 2024 году

Алина рассказала, что за этот период их пара прошла множество испытаний. Но им удалось пройти это вместе и укрепить свои отношения.

"Я не могу сказать, что я ждала, мы просто шли к этому. И так обстоятельства складывались, что наши отношения испытывались: то карантин, то война, то еще какие-то события, но я рада, что пришла вместе с Юркой к этому", — отметила жена Великого.

Как выглядит жена Юрия Великого

В своих социальных сетях главный пародист Владимира Зеленского свою избранницу не афиширует. Что касается Алины, то у нее есть профиль в Facebook, но доступ к нему она ограничила.

Алина Великая

Благодаря ее странице удалось узнать, что девушка родом из Тернополя, но живет в Киеве, где окончила менеджмент шоубизнеса в КНУКиИ/ Киевский национальный университет культуры и искусств. Там же Алина окончила и актерские курсы.

Жена пародиста Юрия Великого ведет закрытый образ жизни

Во время своего публичного выхода жена Великого также рассказала, что старается всегда посещать концерты возлюбленного, чтобы его поддержать.

"Очень хотелось быть полезной где-то рядом, поддержать", — отметила Алина.

Юрий Великий часто пародирует Владимира Зеленского

"Телеграф" писал ранее, как выглядит жена звезды "Квартала 95" Крапова. Она ревновала мужа к Зеленскому и избегала публичности.