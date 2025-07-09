Прятал ее от публики и тайно женился: как выглядит супруга главного пародиста Зеленского из "Квартала"
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Юморист до свадьбы был в отношениях четыре года
Звезда студии "Квартал 95" Юрий Великий, который пародирует Владимира Зеленского и других политиков, старается не распространяться о личной жизни. В прошлом году стало известно, что Юрий покинул ряды холостяков и впервые представил публике свою избранницу Алину.
"Телеграф" решил выяснить, как выглядит жена звезды "Квартала" и что о ней известно. Мы узнали некоторые подробности.
Как выглядит жена Юрия Великого из "Квартала 95"
45-летний украинский актер Юрий Великий, который присоединился к студии "Квартала 95" в 2019 году, долгое время не афишировал подробностей личной жизни. Известно, что у пародиста есть дочь Екатерина от предыдущих отношений. В 2019 году девочка пошла в первый класс.
Впервые свою избранницу Алину пародист представил публике в 2024 году. В программе "Ближе к звездам" Юрий признался, что тайно женился. Они с Алиной до свадьбы встречались четыре года, а официально свои отношения зарегистрировали 27 июля.
Алина рассказала, что за этот период их пара прошла множество испытаний. Но им удалось пройти это вместе и укрепить свои отношения.
"Я не могу сказать, что я ждала, мы просто шли к этому. И так обстоятельства складывались, что наши отношения испытывались: то карантин, то война, то еще какие-то события, но я рада, что пришла вместе с Юркой к этому", — отметила жена Великого.
В своих социальных сетях главный пародист Владимира Зеленского свою избранницу не афиширует. Что касается Алины, то у нее есть профиль в Facebook, но доступ к нему она ограничила.
Благодаря ее странице удалось узнать, что девушка родом из Тернополя, но живет в Киеве, где окончила менеджмент шоубизнеса в КНУКиИ/ Киевский национальный университет культуры и искусств. Там же Алина окончила и актерские курсы.
Во время своего публичного выхода жена Великого также рассказала, что старается всегда посещать концерты возлюбленного, чтобы его поддержать.
"Очень хотелось быть полезной где-то рядом, поддержать", — отметила Алина.
"Телеграф" писал ранее, как выглядит жена звезды "Квартала 95" Крапова. Она ревновала мужа к Зеленскому и избегала публичности.