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Скільки кілограмів вишні треба продати, щоб заробити 4 тис. грн

Автор
Марина Іщенко
Дата публікації
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Автор
Вишня Новина оновлена 27 червня 2025, 18:00
Вишня. Фото Колаж "Телеграф"

Ціна може відрізнятися залежно від регіону, якості продукції та сезону

Продати вишню можна в Україні і заробити чималу суму грошей. Як це зробити, якщо на городі є вишня?

"Телеграф" розповість, як продати вишню. При цьому заробіток може бути від 4 тисяч гривень.

Судячи з цін на OLX, де кілограм вишні коштує 40 гривень, то для отримання 4000 гривень потрібно продати 100 кілограмів вишні. Простий розрахунок: 4000 грн ÷ 40 грн/кг = 100 кг.

Основні місця збуту вишні

Роздрібна торгівля:

  • Продаж на ринку (найвища ціна, але потребує часу).
  • Торгівля біля дороги або в житлових районах.
  • Онлайн-платформи: OLX, Facebook Marketplace, місцеві групи у соцмережах.

Оптова здача

  • Овочеві бази та склади.
  • Супермаркети та продуктові магазини.
  • Переробні підприємства (для виготовлення соків, варення).
  • Кафе та ресторани.

Інші варіанти:

  • Фермерські ринки.
  • Продаж сусідам та знайомим.
  • Кооперативи сільгоспвиробників.
  • Заморожування та продаж взимку за вищою ціною.

Варто пам'ятати, що ціна може відрізнятися залежно від регіону, якості продукції та сезону. На початку сезону вишня коштує дорожче, а в пік збору врожаю ціни зазвичай падають.

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#Робота #Вишня #Заробіток