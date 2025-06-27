Скільки кілограмів вишні треба продати, щоб заробити 4 тис. грн
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Ціна може відрізнятися залежно від регіону, якості продукції та сезону
Продати вишню можна в Україні і заробити чималу суму грошей. Як це зробити, якщо на городі є вишня?
"Телеграф" розповість, як продати вишню. При цьому заробіток може бути від 4 тисяч гривень.
Судячи з цін на OLX, де кілограм вишні коштує 40 гривень, то для отримання 4000 гривень потрібно продати 100 кілограмів вишні. Простий розрахунок: 4000 грн ÷ 40 грн/кг = 100 кг.
Основні місця збуту вишні
Роздрібна торгівля:
- Продаж на ринку (найвища ціна, але потребує часу).
- Торгівля біля дороги або в житлових районах.
- Онлайн-платформи: OLX, Facebook Marketplace, місцеві групи у соцмережах.
Оптова здача
- Овочеві бази та склади.
- Супермаркети та продуктові магазини.
- Переробні підприємства (для виготовлення соків, варення).
- Кафе та ресторани.
Інші варіанти:
- Фермерські ринки.
- Продаж сусідам та знайомим.
- Кооперативи сільгоспвиробників.
- Заморожування та продаж взимку за вищою ціною.
Варто пам'ятати, що ціна може відрізнятися залежно від регіону, якості продукції та сезону. На початку сезону вишня коштує дорожче, а в пік збору врожаю ціни зазвичай падають.
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