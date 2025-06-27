Скільки кілограмів вишні треба продати, щоб заробити 4 тис. грн

Ціна може відрізнятися залежно від регіону, якості продукції та сезону

Продати вишню можна в Україні і заробити чималу суму грошей. Як це зробити, якщо на городі є вишня?

"Телеграф" розповість, як продати вишню. При цьому заробіток може бути від 4 тисяч гривень.

Судячи з цін на OLX, де кілограм вишні коштує 40 гривень, то для отримання 4000 гривень потрібно продати 100 кілограмів вишні. Простий розрахунок: 4000 грн ÷ 40 грн/кг = 100 кг.

Основні місця збуту вишні

Роздрібна торгівля:

Продаж на ринку (найвища ціна, але потребує часу).

Торгівля біля дороги або в житлових районах.

Онлайн-платформи: OLX, Facebook Marketplace, місцеві групи у соцмережах.

Оптова здача

Овочеві бази та склади.

Супермаркети та продуктові магазини.

Переробні підприємства (для виготовлення соків, варення).

Кафе та ресторани.

Інші варіанти:

Фермерські ринки.

Продаж сусідам та знайомим.

Кооперативи сільгоспвиробників.

Заморожування та продаж взимку за вищою ціною.

Варто пам'ятати, що ціна може відрізнятися залежно від регіону, якості продукції та сезону. На початку сезону вишня коштує дорожче, а в пік збору врожаю ціни зазвичай падають.

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