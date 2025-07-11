Йому близько 1000 років. Де в Україні росте дуб-велетень, неподалік якого стратили одного з найвидатніших князів Русі

Саме завдяки своєму віку він опинився серед рекордсменів України

Юзефінський дуб, або ж Дуб князя Ігоря, вважається найстарішим дубом в Україні. За легендою, саме до цього дуба перед своєю загибеллю дійшов князь Ігор — перший з офіційно задокументованих князів Русі.

Цей довголітній велетень розташований в межах Березівської громади у Сарненському районі Рівненщини, на території ботанічної пам’ятки природи "Юзефинська Дача". Місцевість дістала свою назву від литовського князівського роду Радзивілів, що з XV століття володів цими землями у межах Великого князівства Литовського та Речі Посполитої.

Величний дуб і київський князь Ігор

Фото: Oleksandra Nesterenko

За переказами, саме сюди, до цього вікового дерева, дістався князь Ігор, чоловік княгині Ольги Київської, перед своєю загибеллю у 944 році. Лише за 20 кілометрів звідси, в урочищі Тризна біля села Біловіж (нині Рокитнівська громада, Рівненщина), його стратили деревляни. А тіло, за легендою, розірвали на інших дубах — в урочищі Завишень, на межі Житомирської та Рівненської областей, у межах Олевської громади, розповідають у блозі "Край поліський" на Фейсбуці.

1000 років й досі плодоносить

За даними інформаційної таблички, вік дуба-велетня перевищує 1350 років, що й стало підставою для внесення його до Книги рекордів України. Втім, серед науковців немає єдності щодо цього: фахівці з Київського еколого-культурного центру, спираючись на власні дослідження, оцінюють вік дерева приблизно у 1000 років.

Фото: "Край поліський", Фейсбук

Стовбур юзефінського дуба має понад 8 метрів в обхваті. Біля основи дерево таке масивне, що навіть шестеро дорослих не можуть його обійняти. Висота гіганта — близько 20 метрів, і що найцікавіше — він досі дає жолуді. Занесений до списку туристичних об’єктів Рівненщини.

Як дістатися Дуба князі Ігоря: маршрут

З Рівного до живої пам'ятки можна дістатися кількома способами — автомобілем чи автобусом. Перше велике місто на шляху — Костопіль, де можна зробити коротку зупинку для відпочинку або перекусу. Далі від міста Сарни прямуєте до селища Рокитне – останній більший населений пункт перед селом Глинне, де й знаходиться найстаріше дерево України.

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