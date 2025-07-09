Липнева спека не стане на заваді: подвоїти врожай кабачків допоможе простий лайфхак

Ця хитрість допоможе стимулювати ріст та розвиток овочів

Кабачки — одна з найпопулярніших овочевих культур на городі. Однак, щоб вони радували багатим урожаєм, особливо в спеку, їм потрібен правильний догляд. Важливо знати, коли поливати кабачки, а також, як у липні підвищити їхню врожайність.

Це тонкощі догляду допоможуть отримати якісний та щедрий урожай. У матеріалі Actualno підказали, як швидко збільшити плодоношення кабачків.

Як у липні подвоїти врожай кабачків

Кабачки — невибаглива культура, але на її врожайність впливають деякі фактори. Якщо хочете зібрати вдвічі більше плодів, варто познайомитися з одним простим лайфхаком, який працює, попри спеку.

Річ у тому, що багато городників забувають про правильне обрізання листя на плодючих рослинах. Видалення зайвого листя допомагає рослині спрямовувати сили не на підтримку зеленої маси, а на формування плодів. Це звільняє місце, покращує циркуляцію повітря та знижує ризик появи шкідників.

Крім того, обрізка стимулює кабачки рости вгору, а не розповзатися вшир, що особливо важливо на обмеженій площі. Завдяки цьому простому методу ваші овочі будуть міцнішими, а врожаю стане помітно більше.

Як збільшити врожай кабачків

Щоб правильно обрізати листя кабачків, візьміть чисті та гострі ножиці чи секатор. Починайте з нижньої частини рослини й поступово підіймайтеся вгору, видаляючи всі пагони, на яких немає квітів. Після цієї процедури кабачки стануть плодити швидше.

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