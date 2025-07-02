Обприскайте троянди цим копійчаним розчином і попелиця покине ваш сад: що потрібно зробити

Простий спосіб позбутися попелиці на кущах троянд

Троянди — красиві квіти, які все літо радують пишним цвітінням. Однак у літню спеку кущі зазнають атак такого шкідника як попелиця. Ви могли помічати, як дрібні комахи буквально налипають на стебла, бутони та листя троянд. Проте є спосіб, як із цим боротися.

"Телеграф" розповість про копійчаний розчин, який можна зробити своїми руками для обприскування троянд від попелиці.

Як врятувати троянди від попелиці?

У літні місяці такий шкідник як попелиця особливо поширений, пише Express. Часто він вражає квітучі кущі троянд, висмоктуючи сік з листя і стебел. Троянди, які стали жертвою попелиці можуть виглядати ослабленими, їх листя скручується і в’яне. Також попелиця іноді може насідати і на бутони троянд, заважаючи їм розкритися та розцвісти.

Вирішити проблему з попелицею можна підручними засобами, наприклад розчином, приготованим своїми руками. Все, що вам потрібно, це розбавити трохи миючого засобу для посуду з водою, перелити в ємність з розпилювачем і попшикати на троянди.

Звичайно ж потрібно вибирати ті ділянки кущів, які найбільше вражені попелицею. Цей копійчаний спрей швидко та ефективно вирішить проблему з цим шкідником. Однак проводити розпилення мильного розчину необхідно регулярно, особливо після дощу.

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