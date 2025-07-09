Літо у поїзді: як обрати комфортний вагон з кондиціонером

Перед купівлею квитка звертайте увагу не лише на номер поїзда, а й на тип вагона та його позначення у застосунку

Спека накриває Україну і багато людей вирушають на відпочинок. Основною транспортною артерією залишається залізниця. Однак перспектива провести 10-20 годин в спеці в плацкарті не занадто приваблива.

"Телеграф" дослідив питання та розповість, як обрати вагон з кондиціонування та вирахувати нові, комфортніші вагони поїздів. Укрзалізниця оновлює рухомий склад і додає зручні інструменти, щоб пасажири ще на етапі купівлі квитків могли обрати кращий вагон — з кондиціонером, новим інтер’єром, вакуумним туалетом і розетками.

Як дізнатися, чи є у вагоні кондиціонер?

Температура в кондиціонованому вагоні має бути в межах +22…+26 °C. Якщо сідаєте на початку маршруту — врахуйте, що охолодження вмикається після відправлення, і вагону потрібно 15–20 хвилин, щоб "прокачати" повітря.

У застосунку booking.uz.gov.ua або на сайті при виборі місця поруч із типом вагона з’являється позначка "сніжинка" — вона означає, що у вагоні працює кондиціонер.

Позначка, що означає вагон з кондиціонуванням

У касі можна окремо запитати про наявність системи кондиціонування — це офіційна інформація, яку зобов’язані надати.

можна окремо запитати про наявність системи кондиціонування — це офіційна інформація, яку зобов’язані надати. Усі вагони Інтерсіті+ обладнані кондиціонерами .

. У нічних поїздах кондиціонування є в усіх нових та модернізованих вагонах.

Як знайти вагон з найкращими умовами?

Укрзалізниця оновлює рухомий склад, але це процес тривалий. Тому поїзди з оновленими або новими вагонами позначають як флагманські. У застосунку вони мають спеціальне маркування та фірмову назву — це знак, що весь склад був модернізований.

Що мають кращі вагони:

вакуумні туалети

індивідуальні розетки та USB-зарядки

сповивальні столики

система сигналізації на дверях купе

Як виглядають флагманські поїзди

тривожна кнопка для зв’язку з провідником

оновлена ігротека для дітей

ексклюзивний цукор-рафінад.

Раніше "Телеграф" розповідав, що з квитками на популярні напрямки — справжня халепа. Їх не купити вже за 20 хвилин від старту продажів. В Укрзалізниці дали кілька порад, як купити квитки.