Забудьте про цю рибу влітку: чому улюблений делікатес може коштувати вам життя

Цю рибу українці купують на свій страх і ризик

Влітку їжа псується набагато швидше, і в ній з'являються небезпечні мікроби. В'ялена та сушена риба може стати причиною смертельно небезпечного отруєння.

Споживання такої риби особливо ризиковане в теплу пору року. "Телеграф" розповість, у чому небезпека таких продуктів та чому варто їх уникати.

Влітку кількість отруєнь через в'ялену та сушену рибу зазвичай зростає. Все тому, що такі продукти можуть спричинити ботулізм – небезпечне отруєння, яке часто закінчується госпіталізацією і може призвести до смерті.

Чому в'ялена риба стає небезпечною

В'ялена риба стає особливо небезпечною в спеку, оскільки не проходить термічної обробки. У ній швидко розмножуються токсини, які вражають нервову систему. Заражену рибу неможливо розпізнати на око – вона виглядає нормально, не пахне погано і має звичайний смак. Отруйні речовини гинуть тільки при кип'ятінні 10-15 хвилин.

Риба може підхопити небезпечні мікроби ще в річці або озері. Особливо ризикова риба, яку не почистили від внутрішніх органів. Вона залишається небезпечною, навіть якщо добре посолена, оскільки сіль не вбиває токсини, які вже встигли утворитися.

Де найнебезпечніше купувати

Найбільший ризик купити заражену рибу – на стихійних ринках та "з рук". Продавці часто не дотримуються правил зберігання, особливо в спеку. Рибу можуть зберігати на сонці, перевозити без холодильників або готувати в антисанітарних умовах. У таких торговців немає документів про походження товару.

Риба на ринку

Найпростіший спосіб уберегтися – взагалі не купувати в'ялену рибу влітку. Якщо дуже хочеться, то тільки у великих магазинах з холодильним обладнанням. Ніколи не купуйте рибу у придорожніх торговців.

Якщо готуєте рибу вдома, обов'язково добре її проваріть або прожарте. При підозрі на отруєння негайно звертайтеся до лікаря.

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