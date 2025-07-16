Забудьте об этой рыбе летом: почему любимый деликатес может стоить вам жизни

Эту рыбу украинцы покупают на свой страх и риск

Летом еда портится гораздо быстрее, и в ней появляются опасные бактерии. Вяленая и сушеная рыба может стать причиной смертельно опасного отравления.

Потребление такой рыбы особенно рискованно в теплое время года. "Телеграф" расскажет, в чем опасность таких продуктов и почему стоит их избегать.

Летом количество отравлений из-за вяленой и сушеной рыбы обычно растет. Все потому, что такие продукты могут повлечь за собой ботулизм – опасное отравление, которое часто заканчивается госпитализацией и может привести к смерти.

Почему вяленая рыба становится опасной

Вяленая рыба становится особенно опасной в жару, поскольку не проходит термической обработки. В ней быстро размножаются токсины, которые поражают нервную систему. Зараженную рыбу невозможно распознать на глаз – она выглядит нормально, не пахнет плохо и имеет обычный вкус. Ядовитые вещества гибнут только при кипячении 10-15 минут.

Рыба может подхватить опасные бактерии еще в реке либо озере. Особенно рисковая рыба, которую не почистили от внутренних органов. Она остается опасной, даже если хорошо посолена, поскольку соль не убивает уже успевшие образоваться токсины.

Где опаснее всего покупать

Наибольший риск купить зараженную рыбу – на стихийных рынках и с рук. Продавцы часто не соблюдают правила хранения, особенно в жару. Рыбу могут хранить на солнце, перевозить без холодильников или готовить в антисанитарных условиях. У таких торговцев нет документов о происхождении товара.

Рыба на рынке

Самый простой способ уберечься – вообще не покупать вяленую рыбу летом. Если очень хочется, то только в больших магазинах с холодильным оборудованием.

Если готовите рыбу дома, обязательно хорошо ее проварите или прокалите. При подозрении на отравление немедленно обращайтесь к врачу.

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