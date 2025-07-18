Що суворо заборонено робити 18 липня, щоб з дому не пішли гроші, удача і добробут

Дізнайтеся, чому сьогодні не можна говорити про весілля і підмітати підлогу

Цієї п’ятниці християни східного обряду в Україні, згідно з новоюліанським церковним календарем, вшановують пам’ять великомученика Еміліана Доростольського. У народі відзначається Омелянів день.

Еміліан жив у IV столітті, за часів гонінь на християн за імператора Юліана Відступника у Римській імперії. Будучи рабом у знатного городянина, він таємно прийняв християнську віру.

Під час одного з язичницьких свят Еміліан вирушив у капище, де розбив ідолів та зруйнував вівтарі. За цей вчинок його заарештували і піддали жорстоким тортурам, щоб змусити християнина зректися віри. Але він залишився непохитним. Тоді градоначальник наказав спалити Еміліана. За переказами, вогонь не зашкодив мученику. Після того, як християнин перехрестився, він мирно віддав душу Богу.

В Омелянів день наші пращури займалися заготівлями ягід та грибів на зиму. Народне свято має й іншу назву — Горобині ночі. Воно пов’язане з тим, що в цей період часто бувають грози, через які горобці нервуються.

Фото: freepik

Що не можна робити 18 липня

Брати в борг гроші — вони "забудуть" дорогу додому і гаманець спорожніє.

Підмітати підлогу – можна вимести з дому добробут, удачу та гроші.

Планувати вінчання, весілля — до сварок та конфліктів у майбутньому.

Народні прикмети 18 липня

День видався жарким – вересень зустріне теплом.

Мухи настирливі та злі — до негоди.

Якщо раки зариваються у пісок – буде гроза.

У кого іменини 18 липня

Сьогодні іменини святкують Мирон, Опанас, Степан, Омелян, Кузьма та Іван.

Свята та події 18 липня

День ідеальної родини (Perfect Family Day)

Міжнародний день Нельсона Мандели

Всесвітній день слухання (World Listening Day)

День народження "Тетриса"

Нагадаємо, що цього місяця є низка цікавих свят. Раніше "Телеграф" публікував календар значних дат і вихідних на липень 2025 року.