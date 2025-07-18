Что строго запрещено делать 18 июля, чтобы из дома не ушли деньги, удача и благополучие

Узнайте, почему сегодня нельзя говорить о свадьбе и подметать пол

В эту пятницу христиане восточного обряда в Украине, согласно новоюлианскому церковному календарю, почитают память великомученика Емилиана Доростольского. В народе отмечается Омельянов день.

Емилиан жил в IV веке, во времена гонений на христиан при императоре Юлиане Отступнике в Римской империи. Будучи рабом у знатного горожанина, он тайно принял христианскую веру.

Во время одного из языческих праздников Емилиан отправился в капище, где разбил идолов и разрушил алтари. За этот поступок его арестовали и подвергли жестоким пыткам, чтобы заставить христианина отречься от веры. Но он остался непоколебим. Тогда градоначальник приказал сжечь Емилиана. По преданию, огонь не повредил мученика. После того, как христианин перекрестился, он мирно предал душу Богу.

В Омельянов день наши предки занимались заготовками ягод и грибов на зиму. У народного праздника есть и другое название — Воробьиные ночи. Оно связано с тем, что в этот период часто бывают грозы, из-за которых воробьи беспокоятся.

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Что нельзя делать 18 июля

Брать в долг деньги — они "забудут" дорогу домой и кошелек опустеет.

Подметать пол – можно вымести из дома благополучие, удачу и деньги.

Планировать венчание, свадьбу — к ссорам и конфликтам в будущем.

Народные приметы 18 июля

День выдался жарким – сентябрь встретит теплом.

Мухи назойливы и злы — к ненастью.

Если раки зарываются в песок – будет гроза.

У кого именины 18 июля

Сегодня именины празднуют Мирон, Афанасий, Степан, Омельян, Кузьма и Иван.

Праздники и события 18 июля

День идеальной семьи (Perfect Family Day)

Международный день Нельсона Манделы

Всемирный день слушания (World Listening Day)

День рождения "Тетриса"

Напомним, что в этом месяце есть ряд интересных праздников. Ранее "Телеграф" публиковал календарь значимых дат и выходных на июль 2025 года.