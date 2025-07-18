Позбудьтеся цього букета, щоб не нашкодити собі: в Україні вирощують небезпечну квітку (фото)

Ця яскрава й декоративна рослина приваблює не лише зовнішнім виглядом, а й відносною невибагливістю

Українські садівники дедалі частіше прикрашають свої ділянки витонченими квітами ранункулюса, який ще відомий під назвою лютик або жовтець. Попри красу, ранункулюс має й зворотний бік — він містить отруйний сік.

Про це повідомив флорист Ігор Кузьменко. Пишні, махрові квіти цієї рослини нагадують троянди або мініатюрні півонії, тому їх часто використовують у весільних та святкових букетах.

Ця квітка може бути небезпечною

"Азіатський лютик, або ранункулюс, почали вирощувати у дворах України зовсім недавно", — додав автор допису. Втім, усі частини цієї рослини є токсичними, і при контакті з шкірою можуть викликати навіть хімічні опіки.

Що відомо про цю квітку

Ранункулюс належить до родини жовтецевих і має понад 1 600 видів по всьому світу. В Україні зустрічається понад 40 різновидів цієї рослини. Найпоширенішими є жовтець їдкий, повзучий, багатоквітковий і пшінка. Більшість видів росте у помірному та холодному кліматі Північної півкулі, а деякі — використовуються у народній медицині.

Ранункулюс

Цікаво, що латинська назва "Ranunculus" походить від слова "rana" — "жаба", оскільки багато представників цього роду ростуть на вологих ґрунтах і біля водойм.

Сьогодні декоративні форми ранункулюса прикрашають клумби, балкони та парки по всій Україні. Проте ця квітка — не лише естетичне задоволення, а й потенційна загроза для людей і не тільки. Тож при догляді за рослиною важливо дотримуватися обережності, використовувати рукавички та не залишати її у вільному доступі для дітей і тварин.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Києві та прилеглих районах активно поширюється борщівник Сосновського — небезпечна отруйна рослина, яка становить реальну загрозу для людей. Жителі столиці й області все частіше фіксують нові ділянки, де росте цей бур'ян, втім, комунальні служби часто обмежуються поверхневими заходами.