Избавьтесь от этого букета, чтобы не навредить себе: в Украине выращивают опасный цветок (фото)

Это яркое и декоративное растение привлекает не только внешним видом, но и относительной неприхотливостью

Украинские садоводы все чаще украшают свои участки изящными цветами ранункулюса, который еще известен под названием лютик или лютик. Несмотря на красоту, у ранункулюса и оборотная сторона — она содержит ядовитый сок.

Об этом сообщил флорист Игорь Кузьменко. Пышные, махровые цветы этого растения напоминают розы или миниатюрные пионы, поэтому их часто используют в свадебных и праздничных букетах.

Этот цветок может быть опасен

"Азиатский лютик, или ранункулюс, начали выращивать во дворах Украины совсем недавно", — добавил автор поста. Впрочем, все части этого растения токсичны, и при контакте с кожей могут вызвать даже химические ожоги.

Что известно об этом цветке

Ранункулюс принадлежит к семейству желтцевых и имеет более 1600 видов по всему миру. В Украине встречается более 40 разновидностей этого растения. Самыми распространенными являются лютик едкий, ползучий, многоцветковый и пшеница. Большинство видов произрастает в умеренном и холодном климате Северного полушария, а некоторые используются в народной медицине.

Ранункулюс

Интересно, что латинское название "Ranunculus" происходит от слова "rana" — "лягушка", поскольку многие представители этого рода растут на влажных почвах и у водоемов.

Сегодня декоративные формы ранункулюса украшают клумбы, балконы и парки по всей Украине. Однако этот цветок не только эстетическое удовольствие, но и потенциальная угроза для людей и не только. Поэтому при уходе за растением важно соблюдать осторожность, использовать перчатки и не оставлять его в свободном доступе для детей и животных.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Киеве и близлежащих районах активно распространяется борщевик Сосновского — опасное ядовитое растение, представляющее реальную угрозу для людей. Жители столицы и области все чаще фиксируют новые участки, где растет этот сорняк, впрочем, коммунальные службы часто ограничиваются поверхностными мерами.