З Днем тренера 2025! Найкращі листівки та картинки для привітань

Не забудьте відправити теплі слова своєму наставнику та другу

Щороку цього дня, згідно з календарем на липень 2025, в Україні відзначають чудове професійне свято – День тренера. З 2021-го ця дата вшановує працю спортивних наставників, а цього року святкування припадає на суботу.

Президент України Володимир Зеленський призначив День тренера на 19 липня, оскільки саме цього дня 1996 року збірна незалежної України вперше виступила на Олімпійських іграх. Офіційно свято було встановлено указом президента 24 червня 2021 року.

Привітання зі святом приймають не лише професійні тренери з футболу, плавання, боксу та інших видів спорту. Також заслужено відзначають співробітників дитячих спортивних шкіл та різних секцій, а також фітнес-тренерів. На честь Дня тренера у спортивних закладах організовують змагання, концерти та відзначають найкращих спеціалістів грамотами.

"Телеграф" підготував яскраві листівки та картинки з привітаннями до Дня тренера 19 липня. Подаруйте тепло та підтримку своєму другові, родичу, колезі чи наставнику — тим, хто допомагає виховувати у вас цілеспрямованість та розвивати стійкість у цей непростий для країни час.

Раніше повідомлялося, що у липні відзначається важливе сімейне свято. "Телеграф" робив добірку листівок до Дня ідеальної родини 2025.