С Днем тренера 2025! Самые лучшие открытки и картинки для поздравлений

Не забудьте отправить теплые слова своему наставнику и другу

Каждый год в этот день, согласно календарю на июль 2025, в Украине отмечают замечательный профессиональный праздник – День тренера. С 2021-го эта дата чествует труд спортивных наставников, а в этом году празднование приходится на субботу.

Президент Украины Владимир Зеленский назначил День тренера на 19 июля, поскольку именно в этот день в 1996 году сборная независимой Украины впервые выступила на Олимпийских играх. Официально праздник был установлен указом президента 24 июня 2021 года.

Поздравления с праздником принимают не только профессиональные тренеры по футболу, плаванию, боксу и другим видам спорта. Также заслуженно отмечают сотрудников детских спортивных школ и различных секций, а также фитнес-тренеров. В честь Дня тренера в спортивных учреждениях организуют соревнования, концерты и отмечают лучших специалистов грамотами.

"Телеграф" подготовил яркие открытки и картинки с поздравлениями ко Дню тренера 19 июля. Подарите тепло и поддержку своему другу, родственнику, коллеге или наставнику — тем, кто помогает воспитывать в вас целеустремленность и развивать стойкость в это непростое для страны время.

Ранее сообщалось, что в июле отмечается важный семейный праздник. "Телеграф" делал подборку открыток ко Дню идеальной семьи 2025.