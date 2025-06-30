У Запоріжжі затопило підземну школу: її лише нещодавно збудували, що відомо (фото, відео)

Школа розташована на глибині 7 метрів і мала все необхідне для офлайн-навчання

У Запоріжжі затопило підземний ліцей "Логос". Її відкрили лише у травні 2025 року, але ще ввели в експлуатацію – це був восьмий підземний освітній заклад в області.

Про це повідомляють місцеві телеграм-канали. "Телеграф" дізнався, яка ситуація зараз.

За даними джерел "Телеграфу", причиною затоплення стала злива, яка була у вівторок 24 червня. Але те, що поширюють у телеграм-каналах — перебільшення, запевнили журналістку видання. Наразі наслідки ліквідовані, ліцей готується до нового навчального року.

Дітей у закладі на щастя не було. Діти пішли на канікули 30 травня.

У повідомленні місцевих телеграм-каналів йдеться, що заклад звели всього за шість місяців. Проєкт обійшовся у 111 мільйонів гривень.

Школа розташована на глибині 7 метрів і мала все необхідне для офлайн-навчання:

14 навчальних аудиторій

медичний кабінет

буфет

гардероб

зони відпочинку

інклюзивну інфраструктуру з ліфтом і санвузлами для дітей з особливими потребами.

Будівництво школи "Логос" у Запоріжжі здійснює компанія "Еско Запоріжжя", яку очолює Олексій Ляшенко, а з 2020 року власником є Володимир Бондаренко за даними НАШІ ГРОШІ. Раніше фірму пов'язували з оточенням екс-депутата міськради Миколи Бєлого.

Раніше "Телеграф" писав, що в Києві хочуть витратити десятки мільйонів на озеленення ВДНГ під час війни.