Гумор без цензури: що таке "Підпільний стендап", який отримав статус критично важливого

Довкола цього проєкту були й гучні скандали

Однією з найбільш обговорюваних тем у соцмережах і медіа останнім часом став так званий "Підпільний стендап" — сатиричний проєкт із атмосферою андеграунду, започаткований коміком Святославом Загайкевичем. Нещодавно цей колектив, а також компанія "Суперсиметрія" — яка належить музиканту Святославу Вакарчуку, — були офіційно внесені до переліку критично важливих підприємств. Це означає, що їхні працівники можуть бути звільнені від мобілізації.

"Телеграф" детально розповідає, що це за організація.

Що таке "Підпільний стендап"

Це — творча платформа для українських коміків, де панує вільна атмосфера й жарти часто виходять за межі традиційного гумору. Тут звучать гострі, провокаційні та іронічні репліки, іноді на дражливі або серйозні теми. Формат називається "підпільним" не через таємність, а радше через камерність подій, вільну подачу та відсутність суворих обмежень.

Святослав Загайкевич, засновник ініціативи, створює виступи з елементами імпровізації, пародій, іноді з лайкою — і саме така форма подачі й робить ці шоу унікальними в українському гумористичному просторі.

Нижче — одне з відео "Підпільного стендапу" на YouTube. Обережно: у ролику присутня нецензурна лексика!

Скандали, пов'язані з цим проєктом

1. Скандал із Антоном Стенюком (2024)

Антон Стенюк під час підпільного стендап-концерту пожартував про мусульман і релігійні питання, що викликало обурення серед релігійних лідерів та громадськості. "Ця війна — це просто нонсенс. Я не знаю, як так сталося, що одні православні вбивають інших православних, коли у світі ще так багато мусульман. Я не кажу, що потрібно вбивати мусульман, я адекватна людина, я розумію, що зараз це не на часі. Тим більше, цим уже займаються іудеї", — говорив комік.

Поліція відкрила справу за статтею про розпалювання релігійної ворожнечі, але згодом її закрили через відсутність складу злочину.

2. Напад на Єгора Шатайла (2020)

Комік Шатайло пожуртував про війну на сході України та політичну ситуацію, що викликало сильний резонанс. "Завтра буду валити стендап про збитковість традиційної української сім’ї, яку треба закрити, як Тетчер [закрила] шахти, і вкладати бабки в інновації", — говорив він на стендапі. Після цього його фізично напали під час виступу в Одесі. Інцидент спричинив дискусії про межі свободи слова у гуморі.

3. Сергій Чирков (Atlas United 2024) – цитата Зеленського на фестивалі

На фестивалі Atlas United 2024 стендап-комік Сергій Чирков зачитував зі сцени передвиборчі обіцянки Володимира Зеленського 2019 року — про "кінець епохи бідності", "кінець кумівства" і "швидке завершення війни". Він робив це без іронії чи власного коментаря. Внаслідок цього охоронець силою відібрав у нього мікрофон і вивів зі сцени. Організатори пізніше вибачилися, назвавши інцидент непорозумінням через перевищення повноважень співробітника.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Міністерство культури та інформаційної політики України надало статус критично важливих для економіки двом музичним гуртам, зокрема "Бумбоксу". Водночас фронтмен гурту Андрій Хливнюк зазначив, що це рішення не дає жодних реальних привілеїв.