"Вкрала" його з сім'ї, а потім зрадила: як виглядає друга дружина Трампа і чим займається

Колишня Трампа активно з'являється на публіці

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп перебуває у шлюбі з Меланією Трамп вже понад 20 років. Однак до цього він мав насичене особисте життя — кілька шлюбів і дітей від різних жінок. Зокрема, другою дружиною Трампа була Марла Мейплз.

"Телеграф" розкаже, чим відзначилась колишня обраниця теперішнього президента США, як почалися їхні стосунки та чому розлучилися.

Що відомо про другу дружину Трампа

Марла Мейплз народилась 1963 року в Далтоні, що у штаті Джорджія. У шкільні роки добре грала у баскетбол. Згодом Марла почала брати участь у конкурсах краси. У 1983 році вона перемогла, отримавши статус Miss Resaca Beach Poster Girl.

Друга дружина Трампа займалась моделінгом, фото Getty Images

Також Мейплз посіла другу сходинку на конкурсі "Міс Джорджія США", а у 1985 році перемогла на "Міс Гавайський Тропік". У 1986 році Марла дебютувала у кіно, знявшись у стрічці "Максимальне прискорення". Згодом Марла отримувала ролі у фільмах "Наказано знищувати", "Чорне і біле", "Закохані серця", "Любов і таємниці Сансет Біч".

Мейплз познайомилась з бізнесменом Дональдом Трампом у 80-х, коли він був одружений з Іваною Трамп. Мільярдер зрадив першій дружині з молодою акторкою, а вона, дізнавшись про це, подала на розлучення. Івана отримала 25 мільйонів доларів компенсації і розкішну віллу.

Трамп познайомився з Мейплз у 80-х, фото Getty Images

Однак мільярдер не поспішав одружуватися з Марлою. Його рішення прискорило народження доньки Тіффані у 1993 році. Тоді Дональд освідчився Марлі, і вони зіграли помпезне весілля у готелі Plaza Grand у Нью-Йорку. Зібралося понад 1000 гостей, наречена одягла розкішну сукню бренду Carolina Herrera, а саме торжество було настільки видовищним, що його показували на телебаченні.

Весілля Трампа і Мейплз, фото Getty Images

Попри гучне весілля, цей шлюб тривав недовго. У 1997 році Трамп і Мейплз розійшлися через нібито зраду дружини з її особистим охоронцем. Також були версії, що Марла хотіла вийти з тіні чоловіка-мільярдера. У 1999 році вони оформили розлучення, після якого Марла отримала 2 мільйони доларів компенсації.

У Трампа і Мейплз народилась донька, фото Getty Images

Окрім акторства, Марла працювала ведучою різних розважальних шоу, а також конкурсів краси. Зокрема, вела "Міс Всесвіт" та "Міс США". Після розлучення Майлз продовжувала грати у кіно. Вона з'являлась у фільмах "Любляча Аннабель", "Няня на Різдво", "Блакитні Близнюки", "Праведні дорогоцінні камені". Також Марла проявила себе як продюсер драми "Доля світу" та психологічного трилера "Шепіт на вітрі".

Мейплз активно знімалась у кіно, фото Getty Images

Де зараз друга дружина Трампа

У 2016 році Мейплз взяла участь у програмі "Танці з зірками". Утім, разом із партнером Тоні Доволані покинула шоу на 4-му тижні.

Мейплз брала участь у "Танцях з зірками", фото Getty Images

Згодом Мейплз зосередилась на самопізнанні та здоровому способу життя. Вона почала долучатися до соціальних і благодійних проєктів, а також зацікавилась захистом довкілля. Зокрема, зайнялась проєктом щодо захисту тропічних лісів Амазонки.

Мейплз займається соціальними проєктами, фото Getty Images

Мейплз у Капітолії, фото з її інстаграм-сторінки

Судячи зі сторінки Мейплз в інстаграмі, вона популяризує здоровий спосіб життя, веде власний подкаст, займається спортом і відвідує публічні заходи. Також Марла показує робочі зустрічі з колегами, а також моменти із близькими. Нещодавно її донька Тіффані народила сина, якого назвали Олександром.

Мейплз з колегами, фото з її інстаграм-сторінки

Мейплз стала бабусею, фото з її інстаграм-сторінки

Мейплз записує подкасти, фото з її інстаграм-сторінки

Цікаво, що Марла була присутня на інавгурації Трампа у січні 2025 року. Вона відвідала подію з донькою Тіффані, яку вона народила у шлюбі з політиком.

Мейплз з донькою Тіффані, фото з її інстаграм-сторінки

Раніше "Телеграф" розповідав, що відомо про першу дружину Дональда Трампа Івану. Її не стало у 2022 році.