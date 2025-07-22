Саранча вже не тільки на Запоріжжі: куди ще дісталися шкідники

Поки що зустрічаються лише самотні комахи

У липні 2025 року навала сарани вразила Запоріжжя, однак комахи на ньому зупинятися не будуть. Перших "нальотчиків" вже помітили жителі Кривого Рогу.

Як повідомляє місцевий канал "Перший міський", поки що повідомляється лише про поодинокі випадки нальоту сарани. Однак там зазначають, що це той самий вид, що й був зафіксований у Запоріжжі. Ймовірно, ці особини теж прилетіли з місць, які раніше були затоплені Каховським водосховищем.

В інших каналах повідомляють, що сарану також бачили й в інших місцях Дніпропетровської області, проте йдеться про необжиті землі, а от до сільськогосподарських угідь шкідники поки не дісталися.

"Держспоживслужба надала рекомендації щодо боротьби з комахою, а також перелік ефективних хімічних препаратів, які знищують шкідників. Зокрема — Енжіо, ЗАЛП, ФЬЮРІ, ФЛОКСИН і препарати на основі діючої речовини хлорпірівіту", — повідомив "Перший міський".

Кривий Ріг територіально знаходиться неподалік колишнього Каховського водосховища, а тому експерти не виключають того, що навала буде помічена і там.

Як повідомлялося раніше, на думку екологів саме руйнація Каховської ГЕС призвела до появи величезної кількості сарани, яка нині атакує Запоріжжя. Експерти зазначають, що через цю область може загрожувати втрата від 25 до 100% урожаю.