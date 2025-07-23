Саранча в тарелке: почему поедание насекомых стало традицией и в каких странах их готовят (фото, видео)

Когда саранча уничтожает урожай, жители разных стран не только спасаются от бедствия, но и превращают его в источник пищи

Саранча — один из самых древних и опасных сельскохозяйственных вредителей, который в последние дни стремительно приближается к Киеву, поражая всё новые регионы Украины. Это нашествие связывают с аномально тёплой зимой и засушливым летом, которые благоприятствуют быстрому размножению насекомых.

Но когда миллионные стаи саранчи налетают на поля, уничтожая урожай, жители разных стран нередко превращают бедствие в пищу. В отличие от кузнечиков и сверчков, у саранчи короткие усики, а размеры могут достигать 10 сантиметров у пустынной разновидности. Это насекомое способно съесть столько, сколько весит, но и само может стать питательной едой для человека. По содержанию белка саранча превосходит говядину и курятину при значительно меньших затратах на "производство". "Телеграф" разбирался, в каких странах традиционно готовят блюда из саранчи.

Африка: традиционный источник белка

В Африке саранчу едят просто и разнообразно — сырой, жаренной на открытом огне, варёной в солёной воде или сушёной на солнце. Она входит в состав различных паст и подается с традиционными гарнирами, такими как кускус.

В Нигере сбор саранчи является важным источником дохода для местного населения — насекомых продают на рынках наравне с другими продуктами питания. В странах Восточной Африки, где регулярно происходят нашествия пустынной саранчи, местные жители используют миграции как возможность пополнить рацион белковой пищей в регионах с ограниченными продовольственными ресурсами.

Блюда из саранчи

Ближний Восток: библейская традиция

В странах Ближнего Востока употребление саранчи имеет древние корни. Согласно Книге Левит, в рационе древних израильтян признавались приемлемыми четыре вида насекомых, включая саранчу. В Евангелии упоминается, что Иоанн Креститель питался в пустыне акридами (саранчой) и диким медом.

В Израиле саранча традиционно считается съедобной и разрешённой к употреблению в рамках иудаизма. Там её едят свежей, сушат, поджаривают в масле, тушат с овощами или готовят в острых приправах и с мёдом.

Саранчу в Саудовской Аравии иногда называют "креветкой пустыни" из-за её высокой пищевой ценности — она содержит около 50% белка, а по вкусу и способам приготовления напоминает морских креветок. По текстуре и хрусту она действительно напоминает маленьких креветок, что и дало такое народное прозвище.

Приготовление саранчи

Азия: от катастрофы к деликатесу

В странах Азии, особенно в Китае, Таиланде и Японии, саранчу часто жарят в масле и продают как уличную еду — например, на деревянных палочках. Японцы маринуют саранчу в соевом соусе, а затем также жарят её в растительном масле.

Блюда из саранчи

В Таиланде действует около 15 тысяч ферм по разведению саранчи, что делает эту страну одним из крупнейших производителей съедобных насекомых в мире. В Лаосе саранчу выращивают по проектам агентств ООН как доступный источник белка.

Блюда из саранчи

В других странах Южной Азии, которые особенно сильно страдают от активности вредителей, саранчу готовят с традиционными специями — куркумой, кориандром и чили. Получается хрустящая закуска с острым вкусом.

Латинская Америка: традиционная уличная еда

В Мексике жареную саранчу заворачивают в пресные лепёшки, а также маринуют с соком лимона и острым перцем чили — это распространённая уличная еда. В некоторых регионах из перемолотой саранчи делают порошок, который используют в выпечке хлеба.

Северная Америка: новшества в гастрономии

В некоторых ресторанах США и Канады подают блюда из саранчи как гастрономический изыск. Порошок из перемолотых насекомых используют в элитной выпечке, чтобы придать продуктам дополнительную питательную ценность.

Хотя сегодня для большинства европейцев идея есть саранчу кажется экзотической, миллиарды людей в Африке, Азии и на Ближнем Востоке считают это обычной практикой. Возможно, в будущем саранча станет важным элементом традиционного питания во всем мире.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что украинцы создали мем о нашествии насекомых в Запорожье. "Воздух здесь можно не только понюхать, но и увидеть", — говорится в ролике.