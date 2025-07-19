Ім’я їм — легіон: нашестя небезпечних комах дісталося Запоріжжя (відео)
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Урожай опинився під загрозою
Нашестя сарани вже дісталося Запоріжжя. Хмара комах була помічена над Пісками (жк Південний), куди вона дісталася через Балабине.
Про це повідомило місцеве видання "ЗаБор". Зазначається, що у передмісті тисячі шкідників фіксуються вже близько тижня, а в Кушгумській громаді їх взагалі бачили з кінця червня.
Місцеві жителі поінформували, що 18 липня сарану помітили у Комунарському районі в районі Дослідної станції та по вулиці Ласточкіна, а до 19 липня вона дісталася і Пісків.
"За оцінками фахівців однією з причин навали стало утворення плавневих масивів на дні водосховища після підриву росіянами Каховської ГЕС. Вологі умови та нові біотопи створили ідеальне середовище для розмноження сарани", — йдеться у повідомленні.
Жителі міста скаржаться, що комахи залітають у відкриті вікна та балкони навіть на найвищих поверхах, а також сідають на дерева та стіни. У Кушгумській громаді травити шкідників почали лише на початку поточного тижня.
Як відомо, на території Європи мешкає два види сарани — перелітна та марокканська. Судячи з зеленого забарвлення у деяких особин, у Запоріжжі бачили перелітну сарану.
Це велика комаха, яка досягає максимум 6 сантиметрів завдовжки. Вся сарана спочатку починає життя як одинаки, проте на певній стадії життя вони виділяють спеціальний феромон, який підштовхує їх формувати величезні групи, після чого мігрувати у пошуках їжі.
У найгірших випадках їх зграї можуть налічувати кілька мільярдів особин, а загальна вага "хмари" може досягати 2-3 тисяч тонн. Оскільки сарана їсть практично будь-яку рослинність, до якої може дотягнутися своїми жвалами, це завдає великої шкоди фермерам. Навали сарани переслідують людство з давніх-давен і згадувалося ще древніми єгиптянами. На Русі перша зафіксована навала була зафіксована в 1008 році, що призвело до масштабного голоду.
Як повідомлялося раніше, в Україні відразу чотири області можуть зазнати нападу сарани. Це не лише Запорізька, а й Херсонська, Миколаївська та Дніпропетровська області.