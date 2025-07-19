Ім’я їм — легіон: нашестя небезпечних комах дісталося Запоріжжя (відео)

Урожай опинився під загрозою

Нашестя сарани вже дісталося Запоріжжя. Хмара комах була помічена над Пісками (жк Південний), куди вона дісталася через Балабине.

Про це повідомило місцеве видання "ЗаБор". Зазначається, що у передмісті тисячі шкідників фіксуються вже близько тижня, а в Кушгумській громаді їх взагалі бачили з кінця червня.

Місцеві жителі поінформували, що 18 липня сарану помітили у Комунарському районі в районі Дослідної станції та по вулиці Ласточкіна, а до 19 липня вона дісталася і Пісків.

"За оцінками фахівців однією з причин навали стало утворення плавневих масивів на дні водосховища після підриву росіянами Каховської ГЕС. Вологі умови та нові біотопи створили ідеальне середовище для розмноження сарани", — йдеться у повідомленні.

Жителі міста скаржаться, що комахи залітають у відкриті вікна та балкони навіть на найвищих поверхах, а також сідають на дерева та стіни. У Кушгумській громаді травити шкідників почали лише на початку поточного тижня.

Як відомо, на території Європи мешкає два види сарани — перелітна та марокканська. Судячи з зеленого забарвлення у деяких особин, у Запоріжжі бачили перелітну сарану.

Це велика комаха, яка досягає максимум 6 сантиметрів завдовжки. Вся сарана спочатку починає життя як одинаки, проте на певній стадії життя вони виділяють спеціальний феромон, який підштовхує їх формувати величезні групи, після чого мігрувати у пошуках їжі.

У найгірших випадках їх зграї можуть налічувати кілька мільярдів особин, а загальна вага "хмари" може досягати 2-3 тисяч тонн. Оскільки сарана їсть практично будь-яку рослинність, до якої може дотягнутися своїми жвалами, це завдає великої шкоди фермерам. Навали сарани переслідують людство з давніх-давен і згадувалося ще древніми єгиптянами. На Русі перша зафіксована навала була зафіксована в 1008 році, що призвело до масштабного голоду.

Саранча перелітна (одиночна форма)

Саранча перелітна (зграйна форма)

Як повідомлялося раніше, в Україні відразу чотири області можуть зазнати нападу сарани. Це не лише Запорізька, а й Херсонська, Миколаївська та Дніпропетровська області.