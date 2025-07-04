Не робіть цю помилку при поливі троянд, інакше вони зав’януть: коли правильно вносити вологу

Дізнайтеся, коли краще поливати троянди, щоб уберегти їх від грибка та інших хвороб

Квітучі троянди в саду точно порадують квітникара, який їх вирощує. Ці квіти бувають вибагливими і вимагають ретельного догляду — удобрення та поливу. Однак не всі знають, у який час доби найкраще поливати кущі троянд, щоб попередити поширення грибкових захворювань у них.

"Телеграф" розповість, як і коли правильно поливати троянди, щоб вони були здорові та радували пишним цвітінням.

Коли поливати троянди – вранці чи ввечері?

Троянди відносяться до тих рослин, які люблять вологу, тому потрібно стежити, щоб їхня коренева система не пересихала, пише Express. При цьому і сильно заливати їх теж не потрібно, оскільки є ризик поширення грибкових хвороб і так званої "чорної плямистості".

Деяким садівникам буває важко визначити, у який час доби найкраще поливати кущі троянд. Більшість людей, які вирощують ці квіти, роблять помилку, залишаючи полив на вечір. Як виявилося, найкращий час для поливу троянд — це ранок.

Ранковий полив дозволяє трояндам протягом дня підсушити листя, а це у свою чергу знижує ризик поширення грибка та "чорної плямистості". Також прохолодна ранкова погода знижує швидке випаровування вологи, забезпечуючи поглинання більшої кількості води корінням.

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