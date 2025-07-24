Рус

"Революція на картоні": як коробки стали мемом і символом спротиву водночас (фото)

Автор
Галина Михайлова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Протестувальники писали гасла на картоні Новина оновлена 24 липня 2025, 10:06
Протестувальники писали гасла на картоні. Фото Ян Доброносов, "Телеграф"

Картонка стала символом спротиву — і об’єктом креативної боротьби

В Україні кілька днів поспіль тривають протести проти закону про НАБУ та САП. Вони охопили великі та малі міста: Київ, Львів, Чернігів, Дніпро, Запоріжжя, Кременчук та багато інших. Однак не тільки протест привертає увагу. Українці поставились до нього з гумором.

В мережі жваво обговорюють, де брали картонку на плакат, діляться цікавими написами і навіть на шпальти світових ЗМІ потрапляють написи саме на частинах картонних коробок. При цьому, не всі цензурні.

Плакат на картонці
Плакат на картонці пішов в ствітові ЗМІ
Плакат на картонці
Додаткові деталі плакату

Кількість протестних плакатів саме на картонних коробках вже стала окремим мемом — в мережі жартують, що "єдиним джерелом влади в Україні є люди з картонками".

Протестувальник тримає плакат на картонці
Картонка стала головним артефактом протесту

Цей простий та водночас доступний матеріал настільки став символом протесту, що дехто, жартома, пропонує назвати його "картонною революцією".

Жарт про картонки
Картонки проти системи
Жарти про картонки на протестах
Прості коробки стали символом протесту

Та й сенси написаного мають значення. Українці змагаються в дотепності та сарказмі у текстах протестних плакатів. В мережі вже жартують, що потрібен окремий конкурс.

Жарт про гумор на картонках
Коли протест — це стендап
Жарт про гасла на коробках
Українці масово змагаються в дотепності
Жарт про гасла на коробках
Гумор - справа не для кожного

До картонних коробок згадали і головних їх "постачальників" — поштових операторів України.

Мем про картон
Картон - нова потреба мітингарів
Мем про картонку від Укрпошти
Жарти про повільність Укрпошти вийшили на новий рівень
Мем про картонки з Нової пошти
Українці іронізують навіть про джерело картонок

Але не варто думати, що на картонках писали самі гасла. Деякі з них були витворами плакатного мистецтва і згадували відомі меми.

Картонна коробка з відсилкою до пса Патрона
Картонна коробка з відсилкою до пса Патрона

Зокрема не оминули традиційні закиди про "проплаченість" мітингів. Наступною може стати "наколота" картонка?

Учасниця протесту показує картонку з надписом Проплачена картонка
Мітингарі іронізують над закидами про проплаченість

Однак гасла з нецензурною лайкою викликали шквал невдоволення у перехожих. Вони вважають, що це вплив Росії — використання молоддю лайки на плакатах.

Фото з протесту, де на плакаті з картону — гасло з лайкою
Нецензурні картонки на протестах викликали обурення

Раніше "Телеграф", розповідав, що протести дійшли до президента України. Володимир Зеленський пообіцяв новий закон про НАБУ та САП.

Теги:
#Протести #САП #НАБУ #Меми