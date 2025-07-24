"Революція на картоні": як коробки стали мемом і символом спротиву водночас (фото)
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Картонка стала символом спротиву — і об’єктом креативної боротьби
В Україні кілька днів поспіль тривають протести проти закону про НАБУ та САП. Вони охопили великі та малі міста: Київ, Львів, Чернігів, Дніпро, Запоріжжя, Кременчук та багато інших. Однак не тільки протест привертає увагу. Українці поставились до нього з гумором.
В мережі жваво обговорюють, де брали картонку на плакат, діляться цікавими написами і навіть на шпальти світових ЗМІ потрапляють написи саме на частинах картонних коробок. При цьому, не всі цензурні.
Кількість протестних плакатів саме на картонних коробках вже стала окремим мемом — в мережі жартують, що "єдиним джерелом влади в Україні є люди з картонками".
Цей простий та водночас доступний матеріал настільки став символом протесту, що дехто, жартома, пропонує назвати його "картонною революцією".
Та й сенси написаного мають значення. Українці змагаються в дотепності та сарказмі у текстах протестних плакатів. В мережі вже жартують, що потрібен окремий конкурс.
До картонних коробок згадали і головних їх "постачальників" — поштових операторів України.
Але не варто думати, що на картонках писали самі гасла. Деякі з них були витворами плакатного мистецтва і згадували відомі меми.
Зокрема не оминули традиційні закиди про "проплаченість" мітингів. Наступною може стати "наколота" картонка?
Однак гасла з нецензурною лайкою викликали шквал невдоволення у перехожих. Вони вважають, що це вплив Росії — використання молоддю лайки на плакатах.
Раніше "Телеграф", розповідав, що протести дійшли до президента України. Володимир Зеленський пообіцяв новий закон про НАБУ та САП.