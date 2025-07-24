"Революція на картоні": як коробки стали мемом і символом спротиву водночас (фото)

Картонка стала символом спротиву — і об’єктом креативної боротьби

В Україні кілька днів поспіль тривають протести проти закону про НАБУ та САП. Вони охопили великі та малі міста: Київ, Львів, Чернігів, Дніпро, Запоріжжя, Кременчук та багато інших. Однак не тільки протест привертає увагу. Українці поставились до нього з гумором.

В мережі жваво обговорюють, де брали картонку на плакат, діляться цікавими написами і навіть на шпальти світових ЗМІ потрапляють написи саме на частинах картонних коробок. При цьому, не всі цензурні.

Плакат на картонці пішов в ствітові ЗМІ

Додаткові деталі плакату

Кількість протестних плакатів саме на картонних коробках вже стала окремим мемом — в мережі жартують, що "єдиним джерелом влади в Україні є люди з картонками".

Картонка стала головним артефактом протесту

Цей простий та водночас доступний матеріал настільки став символом протесту, що дехто, жартома, пропонує назвати його "картонною революцією".

Картонки проти системи

Прості коробки стали символом протесту

Та й сенси написаного мають значення. Українці змагаються в дотепності та сарказмі у текстах протестних плакатів. В мережі вже жартують, що потрібен окремий конкурс.

Коли протест — це стендап

Українці масово змагаються в дотепності

Гумор - справа не для кожного

До картонних коробок згадали і головних їх "постачальників" — поштових операторів України.

Картон - нова потреба мітингарів

Жарти про повільність Укрпошти вийшили на новий рівень

Українці іронізують навіть про джерело картонок

Але не варто думати, що на картонках писали самі гасла. Деякі з них були витворами плакатного мистецтва і згадували відомі меми.

Картонна коробка з відсилкою до пса Патрона

Зокрема не оминули традиційні закиди про "проплаченість" мітингів. Наступною може стати "наколота" картонка?

Мітингарі іронізують над закидами про проплаченість

Однак гасла з нецензурною лайкою викликали шквал невдоволення у перехожих. Вони вважають, що це вплив Росії — використання молоддю лайки на плакатах.

Нецензурні картонки на протестах викликали обурення

Раніше "Телеграф", розповідав, що протести дійшли до президента України. Володимир Зеленський пообіцяв новий закон про НАБУ та САП.