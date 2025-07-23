"При Оззі такої фігні не було": українці відреагували злими мемами на закон щодо НАБУ і САП

Жартували про Януковича, депутатів та збір коштів

Президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт №12414, який фактично ліквідує незалежність НАБУ та САП. Українці у багатьох містах вийшли на акцію протесту. Інші ж люди створювали меми.

"Телеграф" зібрав найсмішніші жарти та приколи про законопроєкт.

Люди жартують, що вийшли на протести не через орган НАБУ та САП. На іншому фото дякують, що люди вийшли, але відповідь не забарилась.

Окрім цього, українці жартували про те, як вцілому пройшов день. Також були меми і про депутатів Верховної Ради. Згадали Віктора Януковича.

Був жарт і про Володимира Зеленського. Варто зазначити, що у соціальній мережі Х (Twitter) серед українських користувачів спостерігається цікавий феномен щодо ставлення до президента Володимира Зеленського. Коли глава держави приймає непопулярні рішення, в соцмережах його зневажливо називають "Зелупою", але варто йому зробити щось, що викликає схвалення, як ті самі користувачі переходять на пошанливе звертання "Олександрович".

Українці не стримували себе у жартах щодо того, як розглядався законопроєкт №12414 про НАБУ та САП. Що цікаво, на сайті Верховної ради були збої. Кілька разів документ повертали зі статусом "підписано президентом".

Також люди створили мем із Сергієм Притулою. Користувачі соцмереж жартують над тим, що громадськість збирає кошти або підтримку для того, щоб президент наклав вето на цей законопроект.

Жартували про відсутність корупції. А також про ситуацію у суспільстві.

Що передувало

21 липня СБУ, ДБР і ОГП провели обшуки приблизно у 70 співробітників НАБУ та САП, деяких звинуватили у держзраді та зв’язках із рф. Один співробітник заарештований за шпигунство.

22 липня парламент у швидкому режимі ухвалив законопроєкт № 12414, що фактично ліквідує незалежність НАБУ та САП, підпорядкувавши їх Генпрокурору.

Закон уже передали на підпис президенту і далі все залежить від його рішення.

Раніше "Телеграф" писав, якими можуть бути наслідки ухвалення закону щодо НАБУ та САП.