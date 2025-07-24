"Революция на картоне": как коробки стали мемом и символом сопротивления одновременно (фото)
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Картонка стала символом сопротивления и объектом креативной борьбы.
В Украине несколько дней продолжаются протесты против закона о НАБУ и САП. Они охватили большие и малые города: Киев, Львов, Чернигов, Днепр, Запорожье, Кременчуг и многие другие. Однако не только протест привлекает внимание. Украинцы отнеслись к нему с юмором.
В сети живо обсуждают, где брали картонку на плакат, делятся интересными надписями и даже на страницы мировых СМИ попадают надписи именно на частях картонных коробок. При этом не все цензурные.
Количество протестных плакатов именно на картонных коробках уже стало отдельным мемом — в сети шутят, что "единственным источником власти в Украине являются люди с картонками".
Этот простой и одновременно доступный материал настолько стал символом протеста, что некоторые, в шутку, предлагает назвать его "картонной революцией".
Да и смыслы написанного имеют значение. Украинцы соревнуются в остроумии и сарказме в текстах протестных плакатов. В сети уже шутят, что нужен отдельный конкурс.
К картонным коробкам упомянули и главных их "поставщиков" — почтовых операторов Украины.
Но не стоит думать, что на картонках писали только лозунги. Некоторые из них были произведениями плакатного искусства и вспоминали известные мемы.
В частности, не обошли традиционные упреки о "проплаченности" митингов. Следующей может стать "наколотая" картонка?
Однако лозунги с нецензурной бранью вызвали шквал недовольства у прохожих. Они считают, что это влияние России – использование молодежью брани на плакатах.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что протесты дошли до президента Украины. Владимир Зеленский пообещал новый закон о НАБУ и САП.