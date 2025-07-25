День святої Анни 2025: красиві листівки та картинки українською

Милі картинки для привітань з іменинами 25 липня

Цієї п’ятниці християни в Україні вітають дівчат та жінок на ім’я Анна з їхнім Днем ангела. Саме 25 липня, згідно з новоюліанським церковним календарем, відзначається важливе свято — Успіння святої Анни, матері Діви Марії та бабусі Ісуса Христа.

Анна — одне з найпопулярніших імен у світі. Воно цінується за свою простоту, м’яке звучання та витонченість. Походить ім’я з давньоєврейської мови та в перекладі на українську означає "миловидна", "милосердна".

Дівчатка, які з’явилися на світ у день Анни 25 липня, славляться міцним здоров’ям та богатирською витривалістю. У народі вважається, що їхнє життя завжди буде яскравим і наповненим подіями.

У День ангела Анни не забудьте привітати зі святом близьких, друзів, колег та знайомих, які мають це чудове ім’я. Теплі слова подарують їм посмішку та підіймуть настрій. "Телеграф" підготував для Анн добірку красивих листівок з іменинами українською мовою.

З Днем Анни 2025: листівки та картинки

Нагадаємо, що цієї п’ятниці українці відзначають народне свято Анну Літню. Ми розповідали, що не можна робити сьогодні 25 липня, щоб не залишила удача.