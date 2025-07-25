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Не можна робити це у день Анни 25 липня, якщо не хочете втратити достаток і удачу

Автор
Тетяна Кармазіна
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Яке сьогодні свято — Успіння святої Анни
Яке сьогодні свято — Успіння святої Анни. Фото freepik/Телеграф

Дізнайтеся, які гріхи сьогодні вважаються найважчими

Цієї п’ятниці християни східного обряду в Україні відзначають церковне свято — Успіння святої Анни. Праведна вважається Богопраматір’ю — матір’ю Пресвятої Діви Марії та бабусею Ісуса Христа.

У християнстві Анна вважається покровителькою жінок та матерів. Цього дня заведено молитися святій за дарування дітей, їхнє здоров’я та сімейне щастя.

Цей день у народі називають Анною Літньою. Вважається, щоб привернути в дім удачу та достаток, сьогодні потрібно спекти пиріг та почастувати ним нужденних. Тому, якщо є можливість, проявіть щедрість 25 липня – допоможіть тим, хто потребує підтримки та проведіть час зі своїми близькими.

сім’я розрізає пиріг на столі
Фото: freepik

Що не можна робити 25 липня

  • Торгуватися — покупка виявиться невдалою.
  • З’ясовувати стосунки, підвищувати на когось голос – помиритися довго не вдасться.
  • Зловживати алкоголем, переїдати – це тяжкі гріхи.
  • Відмовляти у допомозі та підтримці — можна опинитися на місці стражденного.
  • Лінуватися і ледарювати — до бідності.

Народні прикмети 25 липня

  • Вранці туман і на траві багато роси – погода буде ясна та сонячна.
  • Вранці прохолодно – зима буде холодною та сніговою.
  • На дубах багато жолудів – зима буде теплою.

У кого іменини 25 липня

Сьогодні іменини відзначають Олександра, Анна, Макар та Іраїда.

Свята та події 25 липня

  • День системного адміністратора
  • День зубного техніка
  • Міжнародний день "Здоров’я, щастя та гіпноз" (International Health, Happiness and Hypnosis Day)
  • Міжнародний день червоних туфель (International Red Shoe Day)
  • День вина та сиру
  • День кулінарів (Culinarians Day)
  • День пошуку нових смаків та запахів

Нагадаємо, що цього місяця є низка цікавих свят. Раніше "Телеграф" публікував календар значних дат і вихідних на липень 2025 року.

Теги:
#Традиції #Свята #Заборони #Церковне свято #День Анни