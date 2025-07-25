Не можна робити це у день Анни 25 липня, якщо не хочете втратити достаток і удачу
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Дізнайтеся, які гріхи сьогодні вважаються найважчими
Цієї п’ятниці християни східного обряду в Україні відзначають церковне свято — Успіння святої Анни. Праведна вважається Богопраматір’ю — матір’ю Пресвятої Діви Марії та бабусею Ісуса Христа.
У християнстві Анна вважається покровителькою жінок та матерів. Цього дня заведено молитися святій за дарування дітей, їхнє здоров’я та сімейне щастя.
Цей день у народі називають Анною Літньою. Вважається, щоб привернути в дім удачу та достаток, сьогодні потрібно спекти пиріг та почастувати ним нужденних. Тому, якщо є можливість, проявіть щедрість 25 липня – допоможіть тим, хто потребує підтримки та проведіть час зі своїми близькими.
Що не можна робити 25 липня
- Торгуватися — покупка виявиться невдалою.
- З’ясовувати стосунки, підвищувати на когось голос – помиритися довго не вдасться.
- Зловживати алкоголем, переїдати – це тяжкі гріхи.
- Відмовляти у допомозі та підтримці — можна опинитися на місці стражденного.
- Лінуватися і ледарювати — до бідності.
Народні прикмети 25 липня
- Вранці туман і на траві багато роси – погода буде ясна та сонячна.
- Вранці прохолодно – зима буде холодною та сніговою.
- На дубах багато жолудів – зима буде теплою.
У кого іменини 25 липня
Сьогодні іменини відзначають Олександра, Анна, Макар та Іраїда.
Свята та події 25 липня
- День системного адміністратора
- День зубного техніка
- Міжнародний день "Здоров’я, щастя та гіпноз" (International Health, Happiness and Hypnosis Day)
- Міжнародний день червоних туфель (International Red Shoe Day)
- День вина та сиру
- День кулінарів (Culinarians Day)
- День пошуку нових смаків та запахів
Нагадаємо, що цього місяця є низка цікавих свят. Раніше "Телеграф" публікував календар значних дат і вихідних на липень 2025 року.