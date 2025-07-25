Не можна робити це у день Анни 25 липня, якщо не хочете втратити достаток і удачу

Дізнайтеся, які гріхи сьогодні вважаються найважчими

Цієї п’ятниці християни східного обряду в Україні відзначають церковне свято — Успіння святої Анни. Праведна вважається Богопраматір’ю — матір’ю Пресвятої Діви Марії та бабусею Ісуса Христа.

У християнстві Анна вважається покровителькою жінок та матерів. Цього дня заведено молитися святій за дарування дітей, їхнє здоров’я та сімейне щастя.

Цей день у народі називають Анною Літньою. Вважається, щоб привернути в дім удачу та достаток, сьогодні потрібно спекти пиріг та почастувати ним нужденних. Тому, якщо є можливість, проявіть щедрість 25 липня – допоможіть тим, хто потребує підтримки та проведіть час зі своїми близькими.

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Що не можна робити 25 липня

Торгуватися — покупка виявиться невдалою.

З’ясовувати стосунки, підвищувати на когось голос – помиритися довго не вдасться.

Зловживати алкоголем, переїдати – це тяжкі гріхи.

Відмовляти у допомозі та підтримці — можна опинитися на місці стражденного.

Лінуватися і ледарювати — до бідності.

Народні прикмети 25 липня

Вранці туман і на траві багато роси – погода буде ясна та сонячна.

Вранці прохолодно – зима буде холодною та сніговою.

На дубах багато жолудів – зима буде теплою.

У кого іменини 25 липня

Сьогодні іменини відзначають Олександра, Анна, Макар та Іраїда.

Свята та події 25 липня

День системного адміністратора

День зубного техніка

Міжнародний день "Здоров’я, щастя та гіпноз" (International Health, Happiness and Hypnosis Day)

Міжнародний день червоних туфель (International Red Shoe Day)

День вина та сиру

День кулінарів (Culinarians Day)

День пошуку нових смаків та запахів

Нагадаємо, що цього місяця є низка цікавих свят. Раніше "Телеграф" публікував календар значних дат і вихідних на липень 2025 року.