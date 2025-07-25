День святой Анны 2025: красивые открытки и картинки на украинском

Милые картинки для поздравлений с именинами 25 июля

В эту пятницу христиане в Украине поздравляют девушек и женщин по имени Анна с их Днем ангела. Именно 25 июля, согласно новоюлианскому церковному календарю, отмечается важный праздник — Успение святой Анны, матери Девы Марии и бабушки Иисуса Христа.

Анна — одно из самых популярных имен в мире. Оно ценится за свою простоту, мягкое звучание и изящество. Происходит имя из древнееврейского языка и в переводе на украинский означает "миловидная", "милосердная".

Девочки, которые появились на свет в день Анны 25 июля, славятся крепким здоровьем и богатырской выносливостью. В народе считается, что их жизнь всегда будет яркой и наполненной событиями.

В День ангела Анны не забудьте поздравить с праздником близких, друзей, коллег и знакомых, носящих это прекрасное имя. Теплые слова подарят им улыбку и поднимут настроение. "Телеграф" подготовил для Анн подборку красивых открыток с именинами на украинском языке.

С Днем Анны 2025: открытки и картинки

Напомним, что в эту пятницу украинцы отмечают народный праздник Анну Летнюю. Мы рассказывали, что нельзя делать сегодня 25 июля, чтобы не покинула удача.