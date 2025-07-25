Не тягніть до рота цей вид квасолі, якщо не хочете мати проблем

У мультиварці не варто навіть і варити

Квасоля — смачна, поживна, багата на білок. Проте мало хто знає, що сирі боби квасолі, особливо червоної можуть бути небезпечні для здоров’я.

"Телеграф" розповість, чому її не варто їсти. А також, як зробити її безпечною для вживання.

Усе через токсичну речовину фазеїн (phytohaemagglutinin), яку містять недоварені або сирі зерна. Отруїтись можна всього п’ятьма сирими зернами червоної квасолі. І хоча випадки серйозного отруєння нечасті, ризик цілком реальний.

Що відомо про квасолю

Як зробити квасолю безпечною для вживання

Щоб нейтралізувати токсини, потрібно:

• Замочити квасолю у холодній воді на 8–12 годин.

• Потім промити і варити щонайменше 10 хвилин у киплячій воді. У повністю готовій квасолі токсинів не лишається.

Але памʼятайте, що приготування у мультиварці на низькій температурі не підходить, бо токсин може не зруйнуватись повністю.

Окрым цього, слід знати, що фазеїн присутній і в інших сортах (біла, чорна, строката квасоля), але найбільше — саме в червоній. Тому будь-яка квасоля має проходити термічну обробку.

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