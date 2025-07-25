Не тяните в рот этот вид фасоли, если не хотите иметь проблем

В мультиварке не стоит даже и варить

Фасоль – вкусная, питательная, богатая белоком. Однако мало кто знает, что сырые бобы фасоли, особенно красной, могут быть опасны для здоровья.

"Телеграф" расскажет, почему ее не стоит есть. А также как сделать ее безопасной для употребления.

Все из-за токсичного вещества фазеин (phytohaemagglutinin), которое содержит недоваренные или сырые зерна. Отравиться можно всего пятью сырыми зернами красной фасоли. И хотя случаи серьезного отравления редки, риск вполне реален.

Что известно о фасоли

Как сделать фасоль безопасной для употребления

Чтобы нейтрализовать токсины, необходимо:

• Замочить фасоль в холодной воде на 8–12 часов.

• Затем промыть и варить не менее 10 минут в кипящей воде. В полностью готовой фасоли токсинов не остается.

Но помните, что приготовление в мультиварке на низкой температуре не подходит, потому что токсин может не разрушиться полностью.

Кроме этого, следует знать, что фазеин присутствует и в других сортах (белая, черная, пестрая фасоль), но больше всего – именно в красной. Потому любая фасоль должна проходить термическую обработку.

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