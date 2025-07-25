Йому вирізали 2,5 метри кишок: від чого помер і де похований радянський секс-символ із Києва Андрій Харитонов

Актор помер у 2019 році у забутті після довгої боротьби із хворобою

Андрій Харитонов — відомий радянський і російський актор, який народився у Києві, але збудував кар’єру та помер у Москві. Цього дня, 25 липня, артист мав день народження, сьогодні йому могло б виповнитись 66 років.

"Телеграф" розповість, як склалася доля актора, сценариста та режисера Андрія Харитонова, і де його поховали.

Андрій Харитонов – що про нього відомо?

Відомий актор Андрій Харитонов, якого називали радянським секс-символом, народився у Києві 25 липня 1959 року. У 1980 році він закінчив акторський факультет Київського державного інституту театрального мистецтва ім. І.К. Карпенка-Карого. У 1980-1984 роках працював актором у Київській кіностудії ім. О. Довженка.

Андрій Харитонов у молодості

А потім вирушив підкорювати Москву. У 1984-1990 роках Андрій Харитонов почав будувати кар’єру у московському Малому театрі. У кіно він дебютував роллю Артура у фільмі Миколи Мащенка "Овід". І саме ця роль зробила його відомим у всьому Радянському Союзі.

Андрій Харитонов у фільмі "Овід"

У творчій кар'єрі Харитонова понад 30 ролей у фільмах, серед яких "Зірка і смерть Хоакіна Мур'єти" (1982), "Людина-невидимка" (1984), "Таємниця Чорних дроздів" (1983), "Вільний вітер" (1983), "Життя Клима Самгіна" (1986) та багатьох інших. Також він багато грав у театрі та активно розвивав жанр антрепризи.

Андрій Харитонов був одним із затребуваних акторів у радянському кіно

Також актор встиг засвітитися на телебаченні. Він був режисером програм "Фабрики мрій" та "Фільми нашої пам’яті". Також мав авторську програму "Спалах", а у 2007 році став ведучим програми "Впровадження" на телеканалі "Зірка". Крім того, Харитонов чудово малював, тож на телебаченні втілив і цей талант — працював і як художник-графік.

Андрій Харитонов у зрілості

У 90-х в житті артиста розпочався складний період. Через зловживання алкоголем Харитонов почав втрачати свою колишню славу і не отримував нових ролей. Проте У 2000-ті роки все ж таки повернувся до акторської діяльності, граючи в серіалах, таких як "Марш Турецького" та "Молодий Вовкодав".

Андрій Харитонов у 2000-ті роки

Хвороба і смерть Харитонова

Андрій Харитонов перед смертю довго боровся з онкологічним захворюванням – у нього діагностували рак шлунка. На той час артист уже не знімався в кіно і був у забутті. Про хворобу актора розповіла у соцмережах подруга родини художниця Тетяна Стрельбицька. Після цього колеги з акторського цеху вирішили його підтримати та почали скидати гроші на лікування.

Могила Андрія Харитонова на Байковому кладовищі

Харитонов пережив шість операцій на кишківнику. Як розповідав його друг-телеведучий Олександр М’ягченков, загалом актору вирізали 2,5 метри кишок. Однак це не допомогло.

Андрій Харитонов помер 23 червня 2019 року у Москві. Останнім бажанням актора було, щоб його поховали у Києві. Родичі виконали останню волю актора — його могила розташована на Байковому кладовищі.

Могила Андрія Харитонова на Байковому кладовищі

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