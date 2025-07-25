Ему вырезали 2,5 метра кишок: от чего умер и где похоронен советский секс-символ из Киева Андрей Харитонов

Актер умер в 2019 году в забвении после долгой борьбы с болезнью

Андрей Харитонов — известный советский и российский актер, который родился в Киеве, но построил карьеру и умер в Москве. В этот день, 25 июля, у артиста был день рождения, сегодня ему могло бы исполниться 66 лет.

"Телеграф" расскажет, как сложилась судьба актера, сценариста и режиссера Андрея Харитонова, и где он был похоронен.

Андрей Харитонов — что о нем известно?

Известный актер Андрей Харитонов, которого называли советским секс-символом, родился в Киеве 25 июля 1959 года. В 1980 году он окончил актерский факультет Киевского государственного института театрального искусства им. И.К. Карпенко-Карого. В 1980-1984 годах работал актером в Киевской киностудии им. А. Довженко.

Андрей Харитонов в молодости

А затем отправился покорять Москву. В 1984-1990 годах Андрей Харитонов начал строить карьеру в московском Малом театре. В кино он дебютировал ролью Артура в фильме Николая Мащенко "Овод". И именно эта роль сделала его известным во всем Советском союзе.

Андрей Харитонов в фильме "Овод"

В творческой карьере Харитонова более 30 ролей в фильмах, среди которых "Звезда и смерть Хоакина Мурьеты" (1982), "Человек-невидимка" (1984), "Тайна Черных дроздов" (1983), "Вольный ветер" (1983), "Жизнь Клима Самгина" (1986) и многих друг. Также он много играл в театре и активно развивал жанр антрепризы.

Андрей Харитонов был одним из затребованных актеров в советском кино

Также актер успел засветиться на телевидении. Он был режиссером программ "Фабрика грез" и "Фильмы нашей памяти". Также имел авторскую программу "Вспышка", а в 2007 году стал ведущим программы "Внедрение" на телеканале "Звезда". Кроме того, Харитонов отлично рисовал, так что на телевидении воплотил и этот талант — работал и как художник-график.

Андрей Харитонов в зрелости

В 90-х в жизни артиста начался сложный период. Из-за злоупотребления алкоголем Харитонов начать терять свою былую славу и не получал новых ролей. Однако В 2000-е годы все же вернулся к актерской деятельности, играя в сериалах, таких как "Марш Турецкого" и "Молодой Волкодав".

Андрей Харитонов в 2000-е годы

Болезнь и смерть Харитонова

Андрей Харитонов перед смертью долго боролся с онкологическим заболеванием — у него диагностировали рак желудка. К тому времени артист уже не снимался в кино и был в забытье. О болезни актера рассказала в соцсетях подруга семьи художница Татьяна Стрельбицкая. После этого коллеги из актерского цеха решили его поддержать и начали сбрасывать деньги на лечение.

Могила Андрея Харитонова на Байковом кладбище

Харитонов пережил шесть операций на кишечнике. Как рассказывал его друг-телеведущий Александр Мягченков, в общей сложности актеру вырезали 2,5 метра кишок. Однако и это не помогло.

Андрей Харитонов умер 23 июня 2019 года в Москве. Последним желанием актера было, чтобы его похоронили в Киеве. Родственники исполнили последнюю волю актера — его могила расположена на Байковом кладбище.

Могила Андрея Харитонова на Байковом кладбище

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