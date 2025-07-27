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Зі святом, медики! Найкрасивіші привітання у картинках та листівках зі святом 27 липня

Автор
Наталія Дума
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Надішліть знайомим медикам вітальну листівку
Надішліть знайомим медикам вітальну листівку. Фото Freepik

Подаруйте знайомим медикам частинку тепла у вигляді листівки

Є професії, без яких суспільство зупинилося. Одна із таких — медики, чиє професійне свято у 2025 році відзначається 27 липня. Це день тих, чия праця не має вихідних. У такі темні часи ми розуміємо, наскільки ця професія важлива та необхідна.

Бути лікарем — це завжди бути готовим до роботи, незважаючи на стан, зовнішній вигляд і час доби. Ця професія вимагає постійної готовності та швидкої реакції. Сьогодні медики — не лише у лікарнях. Це ті, хто рятують життя наших захисників, роблять операції в польових умовах, евакуйовують поранених з місця обстрілу.

Тому дуже важливо в цей день привітати усіх знайомих медиків — лікарів, медсестер, фельдшерів, фармацевтів, парамедиків. Навіть кілька щирих слів зроблять приємно і викличуть посмішку на обличчі. А яскрава листівка у месенджері точно зарядить позитивом на цілий день.

"Телеграф" зібрав для вас найкрасивіші привітання у картинках Днем медичного працівника. Надішліть красиву листівку своїм знайомим медикам і скажіть кілька приємних слів у свято.

День медика листівки в Вайбер
День медика картинки для Вайбер
З Днем лікаря 27 липня
Картинки День медика 2025
День медика картинки
День медика листівки

Раніше "Телеграф" ділився календарем свят на липень 2025. Дізнайтеся, що відзначатимуть українці в останні дні цього спекотного місяця.

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#Картинки #Листівки #Привітання #День медика