У вас може бути німецьке і навіть італійське коріння: як народи світу вплинули на українські прізвища

Не всі прізвища українців мають українське коріння

Серед українських прізвищ зустрічаються не лише ті, що походять від тварин та їжі. Наприклад, деякі прізвища походять від назви народів і називаються етноніми.

"Телеграф" зібрав інформацію про те, як з’явилися етноніми та від яких народів походять. Багато сучасних прізвищ є варіаціями назви народів.

Такі прізвища зустрічаються в усьому світі, а також широко поширені на території колишнього Угорського Королівства, де в одному населеному пункті проживали кілька національностей. Наприклад, якщо там жили два Івани, то їх можна було легко розрізнити: один походив від німців, а у другого було слов’янське коріння.

Часто брали до уваги не так етнічну ідентичність, як географічне походження. Адже до 19 століття питання національності та народності були досить розмиті. Наприклад, Lengyel (Поляк) могло означати, що предок цієї людини прибув із Польського Королівства, тож це міг бути і Галичанин будь-якого етнічного походження.

Етноніми поширені і в Україні, причому коріння у них абсолютно різні. Так старі назви наших найближчих сусідів турчин (турків), волошин (румун), лях (поляк), литвин (білорус), москаль (російський) та стара самоназва русин дали такі сучасні українські прізвища.

Русини : Русин, Руснак, Русняк, Русинко, Русинкович, Русинчак, Русинка, Орос,

Угорці : Мадяр, Мадярчик, Мадзар, Маджара, Угрін, Угрінчін.

Румуни : Волох, Волошин, Волоський, Волощук, Олах, Олашин, Волощенко, Влох.

Словаки : Товт, Толтін, Слов’як, Сотак, Цотак

Поляки : Лях, Ляховець, Ляхович, Лендєл, Поляк, Ляшко, Лешенко, Лещук.

Хорвати : Горват, Хорват.

Серби : Рац, Рацин, Сербін.

Італійці : Oлас, Таліанін.

Німці : Не(й)мет, Не(й)меті, Німчук, Німченко, Шваб, Сас (саксонець, трансільванський німець), Сасін, Баюр (баварець), Франк (франконець).

Турки : Teрек, Турчин, Турчиненко, Турчинов.

Литовці : Литвин (ймовірно не стільки народність, скільки походження з Великого князівства Литовського), Литвиненко, Литвинчук.

Також до етнонімів належать прізвища:

Москаль.

Москаленка.

Гуржій.

Грузин.

Черкес.

Вірменія.

Молдова.

Басараб.

Чех.

Жмудин.

Нагай.

Колмик.

Французенка.

Швед.

Татарин.

Арнаут.

Болгарин.

Циган.

Рідок.

Грек.

Чемерис.

Мордовець.

Кашуба.

Раніше "Телеграф" розповідав про українські прізвища, що походять від озер та лісів.