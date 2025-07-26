Зжерла соняшник та переключилася на інше. У Запоріжжі сарана знищує все на своєму шляху (відео)

Тисяча шкідників на квадратному метрі може з'їсти до 30 кілограмів рослин за день

Сарана на Запоріжжі продовжує завдавати шкоди полям. Нещодавно в мережу потрапило відео, як вона накинулася на поле із соняшником, тепер шкідник дістався до кукурудзи.

Відео сарани, що обсіла поле з кукурудзою, показав Telegram-канал "Труха Запоріжжя". Чоловік зняв комах великим планом, сарана методично працює щелепами, зжираючи листя кукурудзи. На невеликому відрізку стебла, що потрапив у кадр розмістилося понад 10 особин.

"Жеруть", — коротко констатував автор відео.

Тим часом поки інші перебувають в шоці через нашестя сарани, деякі жителі Запорізької області вже роблять на ній бізнес. В мережі з'явилися оголошення про продаж сарани — поштучно та на вагу. Її продають живою, мороженою, сушеною — на корм для рептилій та як наживку для рибної ловлі. Ціни коливаються від 9 до 12 гривень за штуку, сушена по 15.

Нагадаємо, сарана окрім Запоріжжя бачили також в Одеській, Херсонській, Миколаївській, Дніпропетровській, Вінницькій, Київській областях. Крім того, поодиноких особин вже бачили у Харкові.

Сарана не кусає людей, проте у деяких людей можуть виникати алергічні реакції через хітинові частинки мертвих комах у повітрі. Однак вона здатна за короткий термін винищувати цілі поля.

Як повідомляв "Телеграф" врожаю на Одещині загрожує не лише сарана. Місцеві фермери зіткнулися з ще однією проблемою.