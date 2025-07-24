"Снігова кірка" чи козацька фортеця: яку таємницю приховує назва Черкас

Цьому місту понад 700 років

Чимало українських міст мають унікальні назви, походження яких і досі не розгадані, до прикладу, Черкаси. Вчені мають шість версій появи цієї назви.

Про це розповів доктор історичних наук, член топонімічної комісії Віталій Масненко, передає "Суспільне". За його словами, етимологія назви Черкаси будується на припущеннях, адже достеменних фактів не існує.

Черкаси — одне з найстаріших міст України, якому у 2025 році виповнилось щонайменше 739 років. Наразі це місто обласний центр однойменної області. Але свого часу Черкаси були осередком формування Козаччини, мешканці міста брали безпосередню участь у Національно-визвольній війні та Коліївщині.

Будівля колишнього готелю «Слов'янський»

Теорії походження назви Черкаси

"Люди армії"

Одна з версій утворення назви тюркська. Топонім "Черкаси" звучить як "чири киши/чири киси", що в перекладі з тюркської означає "люди армії". Цю версію підтримують багато істориків.

"Воїни"

Це іранська версія, яка пов'язана зі словом "tcherikass". Воно за правильної вимови співзвучне з назвою міста. Дослівно перекладається як "воїн".

"Черкеси"

У деяких літописах часів імперської Росії зустрічається інформація про переселення черкесів і жителів північного Кавказу на землі сучасних Черкас. Однак історики скептично сприймають цю версію, адже точних даних про ці переселення немає. Деякі науковці вважають, що це були поодинокі випадки, які не могли вплинути на формування назви.

Черкаси

"Снігова кірка"

Це литовська версія походження назви, адже сучасна територія міста колись входила до складу Литовського Князівства. Ба більше, у литовській мові є слова з коренями "чер" і "касо". Одне з таких слів "cerksnas" перекладають як "наст або снігова кірка". Тому деякі науковці вважають, що форпост у Черкасах в ті часи був заснований саме взимку, коли Дніпро замерзав.

Козацька назва

Однією з наймолодших версій походження назви є карпатська. Вважається, що "Черкаси" на сучасну територію принесли козаки, які часто переселялись. Історики вважають, що спочатку назва сформувалася в карпатському регіоні. Там є багато гідронімів (назв водойм) зі схожим коренем, наприклад, "crona" і "kas" — "чиста річка".

"Прикордонне місто"

Колись Черкаси були прикордонним місто, що могло вплинути на формування назви. Адже зі старослов'янської слова "черкати" або "чертить" пояснюють першу частину назви "чер". А друга частина співзвучна зі словом "січ" – відсікати, проводити якусь межу. Дослівно перекладається як "черчена грань".

Черкаси

Цікаві факти про Черкаси

Найбільший Будинок рад у формі "тарілки". Будівля Черкаської обласної ради має унікальну архітектуру, яку часто порівнюють із НЛО.

Будинок рад у Черкасах

Канівське водосховище. Черкаси розташовані на березі великого водосховища на Дніпрі, яке ще називають "Черкаським морем".

Черкаси розташовані на березі великого водосховища на Дніпрі, яке ще називають "Черкаським морем". Є один з найстаріших вишів Центральної України. Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького.

Центральної України. Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького. Фонтан, що "стрибає" по площі. У Черкасах є інтерактивні фонтани, які особливо популярні серед дітей у спекотні дні.

Фонтан у Черкасах

Раніше "Телеграф" розповідав, що в Україні є села, де завжди свято та наливають.