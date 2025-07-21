Ідеальне місце, щоб пізнати дзен: де знаходиться найспокійніше село України
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Спокій в Україні можна знайти лише у Дніпропетровській області
В Україні понад 30 тисяч населених пунктів через що назви їх всих напевно ніхто не знає. А тому, глянувши на карту нашої країни, завжди можна знайти якесь село з дуже незвичайною назвою. Наприклад, на півдорозі та Дніпра у Кривий Ріг можна зустріти село з настільки спокійною назвою, як це взагалі можливо.
Йдеться про село Спокій у Девладівській громаді Криворізького району. І справді, село настільки "спокійне", що там майже ніхто не живе.
Варто зазначити, що до 2024 року село називалося Спокойствіє, проте у вересні минулого року його українізували. До цього там можна було побачити знак, який міг би стати чудовим мемом.
Як уже зрозуміло, у селі є залізнична станція, проте, судячи зі знімків із мережі, нею давно не користуються.
На жаль, село з такою епічною назвою має населення лише у 4 особи (згідно з переписом на 2021 рік). Та й у нинішні часи його "спокійним" навряд чи назвати вийде через близькість до Кривого Рогу, який постійно зазнає обстрілів.
Однак якщо у вас хтось запитає, де знайти спокій у наші непрості часи, то завжди можна тицьнути пальцем у карту.
Ну а якщо ви нестримний екстраверт, то ймовірно вам до душі більше прийде Житомирська область. Адже тільки там можна знайти села Гулянка та Закусили.