Ідеальне місце, щоб пізнати дзен: де знаходиться найспокійніше село України

Спокій в Україні можна знайти лише у Дніпропетровській області

В Україні понад 30 тисяч населених пунктів через що назви їх всих напевно ніхто не знає. А тому, глянувши на карту нашої країни, завжди можна знайти якесь село з дуже незвичайною назвою. Наприклад, на півдорозі та Дніпра у Кривий Ріг можна зустріти село з настільки спокійною назвою, як це взагалі можливо.

Йдеться про село Спокій у Девладівській громаді Криворізького району. І справді, село настільки "спокійне", що там майже ніхто не живе.

Варто зазначити, що до 2024 року село називалося Спокойствіє, проте у вересні минулого року його українізували. До цього там можна було побачити знак, який міг би стати чудовим мемом.

Зберігайте "спокойствіє", це лише залізниця

Як уже зрозуміло, у селі є залізнична станція, проте, судячи зі знімків із мережі, нею давно не користуються.

Станція Спокій

Видно сліди запустіння, знімок від 2022 року

На жаль, село з такою епічною назвою має населення лише у 4 особи (згідно з переписом на 2021 рік). Та й у нинішні часи його "спокійним" навряд чи назвати вийде через близькість до Кривого Рогу, який постійно зазнає обстрілів.

Однак якщо у вас хтось запитає, де знайти спокій у наші непрості часи, то завжди можна тицьнути пальцем у карту.

Ну а якщо ви нестримний екстраверт, то ймовірно вам до душі більше прийде Житомирська область. Адже тільки там можна знайти села Гулянка та Закусили.