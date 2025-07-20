В Україні під окупацією опинилися два населені пункти, присвячені Маріям: де вони (карта)

Місто та село мають різні історії утворення своїх назв

На території України під тимчасовою окупацією знаходиться один населений пункт під назвою Марія, а також одне місто, яке присвячене цьому імені. Мова йде про Маріуполь.

"Телеграф" розповідає, де на карті знаходиться Марія та що відомо про це село, а також докладно про назву Маріуполя.

Марія (з 1946 по 2016 рік – Леніна) – селище в Україні, Лутугинській міській громаді Луганського району Луганської області. Станом на 1 січня 2013 року чисельність населення становила 1070 осіб.

Де на карті село Марія

За інформацією з відкритих джерел, площа селища Марія складає 0,44 км. У 2019 році, під час окупації, у ньому нібито проживало 1042 особи.

Водночас назва міста Маріуполь, яке також під окупацією з 2022 року, походить від імені Марії Федорівни, дружини великого князя Павла Петровича (майбутнього імператора Павла I). Саме на її честь місто назвали 1778 року.

Де на карті розташований Маріуполь

Окупація Маріуполя розпочалася у лютому 2022 року після повномасштабного вторгнення Росії до України. Місто стало символом героїчного опору, адже українські захисники утримували його понад 80 днів, попри масовані авіаудари та артилерійські обстріли. Бої були особливо жорстокими на території заводу "Азовсталь", де останні українські захисники Маріуполя тримали оборону в умовах повної блокади та нестачі ресурсів.

Як виглядає Маріуполь після окупації. Фото: Вікіпедія

У травні 2022 року Маріуполь повністю перейшов під контроль російських військ. Окупанти завдали місту масштабних руйнувань, знищивши понад 90% житлової та критичної інфраструктури. В результаті окупації десятки тисяч цивільних загинули, а ті, що залишилися, опинилися під тиском репресій, депортацій та інформаційної блокади. Маріуполь перетворився на важливий логістичний центр для ворога.

Як виглядає Маріуполь після окупації.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як зараз виглядає окупований Маріуполь та що з його відновленням. Окупаційна влада відмовляється відновлювати зруйновані будинки.

Промисловий комбінат "Азовсталь" зараз нагадує кадри з постапокаліптичного фільму. Підприємство було знищено російськими військами під час штурму Маріуполя у 2022 році. Руйнування виявилися настільки масштабними, що окупаційна адміністрація не планує його відновлення, натомість розглядає ідею створення на його місці постіндустріального парку.