Що робити, якщо ви не встигли на пересадку через Укрзалізницю: чіткий алгоритм дій

Поїзд запізнився, і ви не встигли на пересадку? УЗ пояснила, що робити у таких випадках і як повернути гроші за квиток

Спізнитись на потяг можна з різних причин, а що робити, якщо до цього призвели дії Укрзалізниці? Цьогоріч виникали такі ситуації, коли через затримку поїздів, люди пропускали час стиковки.

Один із таких випадків стався із нашою кореспонденткою. Поїзд №39/40 Солотвино – Запоріжжя затримувався на кілька годин, адже чекали групу дітей, для яких були зарезервовані місця. Згідно з відповіддю Укрзалізниці, затримка допускається.

Організовані дитячі групи мають пріоритет у посадці та висадці, і за необхідності допускається затримка поїзда в межах, погоджених із диспетчерською службою

Що робити, якщо поїзд запізнюється з вини Укрзалізниці

Якщо поїзд запізнюється з вини Укрзалізниці й це загрожує вашій пересадці, потрібно повідомити про це провідника або начальника поїзда — вони передадуть інформацію диспетчерам, які спробують узгодити пересадку або запропонують альтернативне рішення. Коли поїзд запізнюється, він намагається надолужити графік.

Якщо ж це не вдалось через запізнення ви не встигли на пересадку, вам можуть запропонувати проїзд наступним попутним поїздом або повернуть повну вартість невикористаного квитка без утримань. Також можливо, що поїзд зачекає, але це не гарантовано. У складних ситуаціях в УЗ радять звертатися на гарячу лінію 0 800 503 111.

Що робити, якщо поїзд запізнюється з вини Укрзалізниці

Раніше "Телеграф" розповідав, що Укрзалізниця оновила правила перевезення тварин. Великих собак не можна перевозити у плацкарті, за виключенням службових тварин. Є зміни і для маленьких собак та котів.