"Дуже дорого і не логічно". Нові правила перевезення тварин УЗ обурили українців

Для службових тварин є нюанс

"Укрзалізниця" оновила правила перевезення тварин у вагонах, однак українці обурені неведеннями. Адже тепер вимушені викупати ціле купе для поїздки або тримати улюбленця у переносці всю подорож.

Як зазначила УЗ, за оновленими правилами люди можуть перевозити тварин до 45 см у холці, тобто великих собак. Однак пасажир має викупати усе купе без винятку, ба більше, подорожі у плацкарті заборонена.

За оновленими правилами великі собаки (вище 45 см в холці) можуть їхдити в усіх типах вагонів:

в швидкісному поїзді Інтерсіті+ за умови викупу всіх місць, які розміщені єдиним блоком у ряду. Собаки мають перебувати на підлозі біля свого власника, під місцями для сидіння або біля них;

в спальному вагоні класу "Люкс" і вагонах міжнародного призначення "ріц" (RIC) слід викупити всі місця в купе.

Маленькі тварини під час подорожі (коти та собаки дрібних порід до 45 см у холці):

можуть перебувати в купе без переноски для здорової активності та сну — за умови викупу всіх місць у купе;

переноска необовʼязково має бути "жорсткою конструкцією" — для подорожей достатньо сучасної сумки-переноски, рюкзака-переноски або іншої ємності для перевезення з водонепроникни дном.

Важливо, що службові собаки представників Сил оборони можуть безоплатно їхати в усіх типах вагонів незалежно від розмірів тварини — але обов'язково з намордником і повідком. Тобто навіть у плацкарті чи Інтерсіті без викупу усіх місць.

Однак ці зміни не порадували українців, адже більшість обурені і тим, що тварини не можуть сидіти на сидіннях навіть, якщо викуплено усе купе, і тим, що маленькі улюбленці повинні бути у переносці. Ба більше, з нинешнею ситуацією з квитками викуповувати усе купе не розумно, кажуть у коментаях. Декого обурило і те, скільки коштуватиме така подорож з твариною, адже треба придбати аж 3-4 місця.

Раніше "Телеграф" розповідав, як обійти систему і купити квиток на поїзд "Укрзалізниці".