Зі святом, люба! Найкрасивіші привітання у листівках з Днем подруги

Надішліть яскраву листівку в День подруг тій, хто завжди поруч

У кожної з нас є вона — людина, яка завжди підтримає і допоможе. 1 серпня у світі відзначають Міжнародний день подруги — свято, яке хоч і не є офіційним, але однозначно заслуговує на особливу увагу. Це гарний привід подякувати тій, хто поряд із вами у радісні миті і в найтемніші часи.

День подруги — це гарний привід вкотре зробити приємно тій, яка готова вислухати нас, підтримати і допомогти. Красива листівка у месенджері ідеально впорається з цим.

Це свято — ніби нагадування про те, що дружба — це не фоновий елемент, а те, що допомагає нам триматися на плаву, навіть якщо на шляху є негаразди. Тому привітати своїх подруг — це не просто скинути картинку, а спосіб сказати: "Дякую, що ти є, дуже ціную".

"Телеграф" зібрав для вас картинки, щоб ви могли нагадати своїм подругам, як сильно ви їх любите. Барвиста листівка точно підійме настрій вашій близькій людині і зарядить її позитивом.

Раніше "Телеграф" розповідав, що 1 серпня відзначається Медовий Спас. У цей день віряни згадують пам’ять святих мучеників Макавеїв, а також висловлюють вдячність за дари природи, як от мед та мак.