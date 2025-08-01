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С праздником, дорогая! Самые красивые поздравления в открытках с Днем подруги

Автор
Наталья Дума
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Открытки для подруг в праздник 1 августа
Открытки для подруг в праздник 1 августа. Фото Freepik

Отправьте яркую открытку в День подруги той, кто всегда рядом

У каждой из нас есть она человек, который всегда поддержит и поможет. 1 августа в мире отмечают Международный день подруги — праздник, хоть и не официальный, но однозначно заслуживающий особого внимания. Это хороший повод поблагодарить тех, кто рядом с вами в радостные мгновения и в самые темные времена.

День подруги – это хороший повод еще раз сделать приятно той, которая готова выслушать нас, поддержать и помочь. Красивая открытка в мессенджере справится с этим.

Этот праздник – как напоминание о том, что дружба – это не фоновый элемент, а то, что помогает нам держаться на плаву, даже если на пути есть невзгоды. Поэтому поздравить своих подруг – это не просто сбросить картинку, а способ сказать: "Спасибо, что ты есть, очень ценю".

"Телеграф" собрал для вас картинки, чтобы вы могли напомнить своим подругам, как сильно вы их любите. Красочная открытка точно поднимет настроение вашему близкому человеку и зарядит его позитивом.

Картинки с Днем подруг 2025
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С Днем подруги картинки

Ранее "Телеграф" рассказывал, что 1 августа отмечается Медовый Спас. В этот день верующие вспоминают память святых мучеников Макавеев, а также выражают благодарность за дары природы, как мед и мак.

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#Картинки #Открытки #Привітання #День подруги