Світла у Києві майже немає: куди росіяни можуть спрямувати нові удари по енергетиці

Ворог прагне повністю знищити енергетику

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Внаслідок російських обстрілів протягом доби в Києві світло майже відсутнє. Проте цілями для ворога можуть стати й інші регіони України.

Про це в інтерв’ю "Телеграфу" сказав нардеп від фракції "Слуга народу", член парламентського комітету з питань енергетики та ЖКП Сергій Козир. На його думку, всі області, які можуть передавати електроенергію до столиці також можуть бути серед перших цілей РФ.

Детальніше читайте в матеріалі "Телеграфа": Біотуалети, тисячі пунктів обігріву і санаторії: в Раді розповіли, наскільки серйозна ситуація в Києві

Нардеп пояснив, що знеструмлення Києва є політичною ціллю росіян. Проте ворог прагне зробити життя нестерпним і в інших регіонах.

"Я думаю, що ціллю будуть усі регіони, які можуть передавати електроенергію до Києва. Також зрозуміло, що, найімовірніше, це будуть схід і південь. Це найбільш вразливі точки, де мінімально дорогими засобами ураження можна вивести з ладу мережі. Ну і зрозуміло, що Київ. Це столиця і місце ухвалення рішень. Чим більше тут буде соціального невдоволення, тим більше це тиснутиме на владу", — зазначив Козир.

Сергій Козир

Де в Україні діють відключення

Нагадаємо, що після атаки в ніч на 7 листопада Міністерство енергетики повідомило про пошкодження мереж передачі та розподілу електроенергії. Це стосується, зокрема, ліній, якими електроенергія надходить від АЕС до столичного та центрального регіонів України. На цей день у частині областей фіксуються відключення як в екстреному, так і в аварійному режимі. У Київській, Житомирській, Вінницькій та інших областях подача електроенергії споживачам майже не відбувається. Також запроваджені обмеження потужності і для промисловості.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Сергій Козир розповів, що українцям варто готуватись, до того, що світло буде лише дві години на добу в їхніх домівках.